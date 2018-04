Espanyol i Girona fan passos contra el tabac

La lluita contra el tabac segueix avançant en el futbol català. Sis anys després que el Barça anunciés la prohibició de fumar al Camp Nou, ara són el Girona i l’Espanyol els que, sense marcar encara cap data concreta, comencen a fer els primers passos per declarar les seves instal·lacions lliures de fum. Seguint les recomanacions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, els blanc-i-vermells promouen la campanya Montilivi sense fum. El Girona-Llevant, en què es van repartir pomes per substituir els cigarrets i els puros, va ser la primera presa de contacte del que ben aviat podria ser una realitat: la prohibició del tabac a Montilivi. A través d’un vídeo, l’entitat gironina va recordar que, malgrat ser un espai obert, l’afluència d’un gran nombre de joves i infants fa que s’hagi de tenir especial cura en aquest tema. “El fum molesta i va molt malament per a la salut. Espero que la gent deixi de fumar durant dues hores, que és molt poc temps”, diu un dels dos nens del futbol base protagonistes de l’espot. “A Montilivi, deixem el tabac en fora de joc”, exclama Pere Pons.

El Girona recomana que, fins a final de temporada, qui vulgui fumar es dirigeixi a qualsevol dels nombrosos accessos i no fer-ho al seient, per evitar les molèsties que puguin ocasionar als espectadors que s’asseuen al voltant seu. Actualment fumar no és una prohibició, tot i que s’està valorant la possibilitat que ho sigui de cara a la temporada vinent.

La campanya publicitària només és una petita prova perquè als espectadors no els vingui de nou un cop s’implementi la prohibició. Una idea que va convèncer la gran majoria. “Em sembla bé que el club es posicioni en aquest tema, és un espai públic ple de nens. No recordo cap polèmica en els 15 anys que fa que vinc a l’estadi, i tot s’ha fet amb respecte, és una iniciativa que cal aplaudir”, deia el Ferran, un dels socis no fumadors enquestats per l’ARA durant el Girona-Llevant. Qui sí que fuma és el Vicente, que tampoc veu cap dilema si finalment no pot encendre el seu puret a Montilivi, cosa habitual l’última dècada. “Fumo per plaer i m’agrada fer-ho mentre miro el futbol, però si s’acaba prohibint no fumem i llestos. No ha de ser un problema greu”.

El model anglès, l’exemple a seguir

El Girona trasllada aquesta campanya a les instal·lacions de Torres de Palau, una de les seus del futbol base gironí, perquè els nens i nenes i les seves famílies comptin amb un ambient més còmode. Un camí semblant seguirà l’Espanyol, que fa setmanes que està analitzant internament el tema i, segons ha pogut saber l’ARA, ho aplicarà en primer terme a la Ciutat Esportiva. “S’està estudiant però no està decidit”, confessen fonts de l’entitat, que no vol posar data a la prohibició a les seves instal·lacions. Com a Montilivi, de moment a l’RCDE Stadium es podrà seguir fumant. Però a l’Espanyol reconeixen que tard o d’hora s’hi posarà punt final: “La mateixa legislació ho imposarà”, asseguren. Els blanc-i-blaus mantenen una posició semblant a la d’altres clubs de la Lliga com el Reial Madrid. “No hi tenim competències, la llei no ho prohibeix, com en altres països. Cal demanar al govern que faci una llei”, va lamentar Florentino Pérez. L’exemple més clar és Anglaterra, on des de l’1 de juliol del 2007 una llei obliga tots els clubs britànics a prohibir als seus aficionats fumar a les grades. També ha sigut ferma la FIFA, que tot i fer esforços semblants (no va deixar fumar als Mundials del 2002, 2010 i 2014) no ha aconseguit convèncer les federacions nacionals perquè seguissin el seu exemple.

A Espanya, el 2011 la llei antitabac va comportar la prohibició de fumar en instal·lacions esportives tancades i en recintes oberts, però deixava en mans dels clubs la possibilitat de prohibir el tabac als seus camps. El Barça, un any després, va ser el primer a implantar la mesura, encara que la va flexibilitzar oferint als fumadors la possibilitat de sortir fora del camp durant els partits o als descansos. A la resta de la Lliga, només es prohibeix fumar, des del curs passat, als camps dels clubs bascos -i arran d’una llei aprovada pel Parlament basc- i al del Màlaga, en aquest cas per iniciativa pròpia.