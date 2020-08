Fran Mérida, primer fitxatge de l'Espanyol per retornar a Primera

L'Espanyol ha anunciat avui el primer fitxatge per reforçar la plantilla l'any en què toca tornar a Primera Divisió. El migcampista barceloní Fran Mérida ha tancat la seva incorporació per a les dues pròximes temporades més una altra opcional.

Mérida aterra al RCDE Stadium procedent de l'Osasuna, després de finalitzar el seu contracte amb el club navarrès. El migcampista, de 30 anys, va formar-se al Barça, però abans d'arribar al primer equip va ser fitxat per l'Arsenal, on debutaria a la Premier. Després ha jugat en clubs com la Reial Societat, l'Atlètic de Madrid, l'Sporting de Braga, l'Hèrcules, l'Atlètic Paranaense brasiler, l'Osca i l'Osasuna.

El jugador ha confessat a la roda de premsa de presentació que portava "molt temps esperant aquest dia" i s'ha mostrat molt il·lusionat per aquesta nova etapa: "És un repte molt bonic, vinc a un grandíssim club. Tinc moltes ganes de començar, de conèixer el nou grup i de poder començar a entrenar-me al costat dels companys".

"El nostre objectiu és ascendir i no hi ha por a dir-ho. Hem de centrar-nos en el camí, en preparar-nos bé per tenir un bon inici", ha reflexionat sobre una temporada on treballarà amb un nou tècnic, Vicente Moreno. "Vull ser un més de la plantilla. És important que tots remem en la mateixa direcció i que aportem el nostre granet de sorra", ha dit després de l'habitual revisió mèdica.

En breu, Mérida es posarà a les ordres del nou entrenador blanc-i-blau, Vicente Moreno. Fins ara, de fet, Moreno era l'única cara nova en un Espanyol que ha aconseguit retenir tres dels seus jugadors de referència després del descens a Segona Divisió. Diego López, Dídac Vilà i Wu Lei continuaran al club català, tal com s'ha anunciat aquesta setmana. En canvi, Víctor Sánchez va arribar a un acord per resoldre l'any de contracte que els unia fins al 30 de juny del 2021. D'aquesta manera, Sánchez posa fi a la seva etapa com a jugador blanc-i-blau després de vuit temporades i mitja al club.

Un positiu a la plantilla

D'altra banda, l'Espanyol, que ja porta una dies entrenant, ha vist com la preparació es veurà afectada perquè un membre de la plantilla ha donat positiu per covid-19, fet que provocarà nous tests als futbolistes i entrenaments individuals durant uns dies.