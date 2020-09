L’Espanyol i el Sabadell volen recuperar sensacions

La Segona Divisió ja està en marxa per a tots els equips catalans després que el Girona s’estrenés ahir amb derrota davant l’Sporting de Gijón. En el dia d’avui, tant el Sabadell com l’Espanyol disputaran els seus partits corresponents a la tercera jornada de Lliga.

Primer el Sabadell s’enfrontarà al Mallorca (16 h, Movistar LaLiga). Els d’Antonio Hidalgo viatgen a Son Moix per aconseguir la primera victòria de la temporada. El tècnic català no podrà comptar amb cap dels seus capitans, ja que tots estan a la infermeria. L’últim és Alex Coch, que es va lesionar a Vallecas i encara arrossega les molèsties. El Mallorca ve d’empatar a zero contra l’Espanyol al RCDE Stadium. Els de Luis García Plaza volen revertir la dinàmica negativa de l’equip: no han guanyat cap dels dos partits disputats en l’actual campanya i no han marcat cap gol. A l’altra banda, el Sabadell tampoc té una dinàmica favorable. L’equip arlequinat ve de perdre l’únic matx disputat a Segona Divisió per 2-1 contra el Rayo. Ara mateix, només hi ha un punt entre els dos contrincants en la classificació. El Sabadell va 20è, i el Mallorca, 17è.

Marc Roca, absent per sanció

Just quan s’acabi l’enfrontament a Son Moix, l’atenció es traslladarà al Carlos Tartiere. En el seu estadi, el Real Oviedo vol una victòria contra l’Espanyol (18.15 h, Movistar LaLiga i GOL) per deixar enrere els dos empats seguits que ha aconseguit des que ha començat la competició. L’Espanyol, en canvi, suma quatre punts en total en la classificació després de guanyar el primer partit i empatar el segon contra el Mallorca. La porteria de Diego López s’ha quedat, fins ara, a zero, una virtut que desitgen mantenir al partit contra l’Oviedo, un nou pas més cap a l’objectiu de tornar a Primera Divisió.

L’única baixa de l’equip de Vicente Moreno és Marc Roca, sancionat després de veure una targeta vermella en l’anterior partit. En el seu lloc va entrar Àlex López. Mentrestant, el conjunt dirigit per Ziganda no podrà alinear Leschuk, ja que no està inscrit perquè se sobrepassaria el topall salarial, com li passa a l’Espanyol amb Bare.