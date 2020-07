L’Espanyol vol salvar l’honor en la visita a València

L’Espanyol s’enfronta aquest dijous al València a Mestalla (21 h, Movistar+ LaLiga) en el partit corresponent a la jornada 37, la penúltima de la Lliga Santander. Els blanc-i-blaus, descendits des de fa dues jornades, es juguen l’honor en un dels camps més complicats dels últims anys.

La nova desfeta a l’RCD Stadium davant l’Eibar (0-2) va deixar molt clar que l’Espanyol viu en una agonia constant. Els visitants es van imposar còmodament amb un doblet d’Edu Expósito: el primer, de penal al minut 25, per unes mans de Víctor Gómez a l’interior de l’àrea; el segon també va arribar des del punt de penal, aquesta vegada per mans de Bernardo Espinosa. El migcampista català va lllançar la pena màxima i, tot i aturar la pilota Diego López, el refús el va aprofitar Expósito per signar la sentència al minut 36. Poc després, Jonathan Calleri va estavellar la pilota al pal.

Francisco Rufete viurà un partit especial contra el seu exequip, en el qual va militar durant cinc temporades com a jugador i tres més com a director esportiu, del 2013 al 2015. L’entrenador alacantí compareixerà en la roda de premsa prèvia al partit per anunciar la convocatòria.

El València també travessa una de les crisis més dures de la temporada. La derrota a Leganés (1-0) l'ha deixat lluny de les seves aspiracions europees i només un miracle els permetria classificar-se per a l'Europa League. Necessiten guanyar els dos partits i que els resultats dels rivals els acompanyin. El rendiment dels valencianistes ha sigut molt dolent des de la tornada a la competició, amb cinc derrotes, dos empats i només dues victòries en els nou partits disputats. Salvador González Voro va substituir Albert Celades a la banqueta, en la seva tercera etapa com a tècnic interí, però tampoc ha aconseguit capgirar la dinàmica de resultats.

Rufete té els dubtes de Pipa i Fernando Calero, per problemes físics. Diego López ocuparà la porteria. Bernardo i Cabrera seran a l’eix central de la defensa, mentre que als laterals Javi López i Víctor Gómez es disputen el carril dret, i a l’esquerra Dídac Vilà parteix com a titular per davant de Pedrosa. Al mig del camp, Marc Roca i David López tenen el lloc assegurat i els interiors apunten a Darder i Embarba. A la davantera, De Tomás podria acompanyar Calleri o Wu Lei.

Voro té les baixes dels lesionats Ezequiel Garay, Cristiano Piccini, José Luis Gayá, Manu Vallejo i Rodrigo Moreno. Jaume li ha guanyat la partida a Cillessen sota els pals en els dos últims partits. La defensa estarà formada per Florenzi, Paulista, Diakhaby o bé Mangala i Jaume Costa. Al mig del camp, Parejo i Kondogbia o bé Coquelin com a doble pivot, i les bandes seran per a Soler i Guedes. En atac hi haurà Gameiro i Maxi Gómez. El davanter uruguaià és el màxim golejador de l’equip amb deu gols.

A la primera volta el València es va imposar a l’Espanyol per la mínima a l’RCD Stadium (1-2). Els blanc-i-blaus són cuers de la classificació després de set derrotes consecutives, amb només 24 punts, mentre que els valencianistes són novens amb 50 punts, a quatre d’una Reial Societat que marca ara mateix l’entrada a l’Europa League.