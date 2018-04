Mestalla posa a prova un mig del camp orfe de gol

La visita del València a Cornellà-El Prat en la primera volta va servir per demostrar que el gol no només és cosa de davanters. Després de 70 minuts on l’Espanyol va fer 12 tirs (dos dels quals al pal), en una demostració de potència i classe, Geoffrey Kondogbia va desequilibrar la balança a favor dels valencianistes amb un xut enroscat des de fora l’àrea. La diana va ensorrar els ànims dels blanc-i-blaus, que van acabar cedint en un partit que semblaven tenir controlat. Aquella tarda, el conjunt de Marcelino García Toral va desplegar una de les seves moltes virtuts, l’arribada i efectivitat de la seva segona línia. El rival d’aquest vespre del conjunt periquito (20.45 h, BeIN LaLiga) és el segon de la Lliga pel que fa a aportació golejadora dels seus migcampistes: 17 dianes sumen entre Parejo, Kondogbia, Guedes, Soler, Coquelin i Andreas Pereira. Només el Madrid (22) els supera.

El cas dels valencianistes contrasta amb el de l’Espanyol, que és l’equip on menys gols marquen els seus migcampistes: només tres. Són gairebé la meitat dels cinc que porta el Girona, mentre que fins i tot els conjunts en zona de descens n’han anotat més: sis n’han fet els migcampistes del Deportivo, set els del Màlaga i vuit els del Las Palams, els mateixos que els del Celta. Piatti (contra el Celta), Darder (contra el Màlaga) i Granero (davant del Vila-real) han estat els únics responsables d’aportar gol des de la segona línia blanc-i-blava-. A més, l’Espanyol és l’equip amb menor producció ofensiva: 0,3 xuts de mitjana registren els jugadors que no són davanters. Aquestes pobres xifres expliquen, en bona mesura, la falta de gol de l’equip de Quique Sánchez Flores, que el curs passat va celebrar fins a 21 dianes en Lliga dels seus migcampistes. La reducció dràstica d’aquests guarismes s’explica per diferents motius. D’entrada, la sortida de José Antonio Reyes a l’estiu i d’Hernán Pérez (que no estava tenint oportunitats) a l’hivern, així com la baixa forma de Piatti i Jurado, dos indiscutibles el curs passat que, enguany, han experimentat una clara davallada de rendiment.

Que la plantilla d’aquest curs té menys arribada que l’anterior és un fet: Diop, Fuego, David López, Víctor Sánchez i Carlos Sánchez són migcampistes de contenció; Darder, Roca, Granero i Jurado, tenen un estil més aviat associatiu -i han jugat ancorats en un doble pivot poc mòbil o escorats a la banda-, i només Hernán, Piatti, Melendo i Baptistão (que a la primera volta contra el València va actuar d’extrem), tenen més vocació d’arribar a l’àrea. Però amb el paraguaià a l’Alabès, l’argentí lluny del seu millor moment, el del planter buscant minuts després d’un curs a l’ostracisme i el brasiler jugant a la punta d’atac, l’Espanyol s’ha quedat aquest curs sense elements desequilibrants pels costats més enllà dels laterals Aarón i Navarro. “Els que no som davanters tenim una responsabilitat que assumir, intentar participar en la tasca dels gols. Cal analitzar per què no passa, però és complex”, va intentar desxifrar divendres Granero. Resoldre aquesta sequera serà fonamental per assaltar Mestalla.