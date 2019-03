L’Espanyol aclareix que els acusats per la Fiscalia ja no són socis

L’Espanyol ha sortir al pas de les informacions d’alguns mitjans que assenyalen com a seguidors del club uns radicals dels quals es va desmarcar i que han sigut acusats. La Fiscalia demana tres anys de presó per a diversos membres de la RCDE Firm, una secció d’ideologia d’ultradreta, per deixar clar que des del 2016 els van fer fora i ja no són socis de l’entitat. Els fets van tenir lloc l’1 de maig del 2016, a la Fira d’Abril del recinte del Fòrum de Barcelona, quan alguns seguidors radicals d’aquest grup d’animació en van agredir un altre de la Penya Juvenil que va necessitar assistència mèdica i un tractament quirúrgic per sanar les ferides.

La Fiscalia demana tres anys de presó i una indemnització de 18.850 euros per als acusats per delictes d'odi i agressions que van ser expulsats per un període de cinc anys com a socis de l'entitat l'any 2016, d'acord amb la resolució adoptada pel Comitè de Disciplina Social del club. La seva vinculació actual amb l'entitat és inexistent. Ni són socis, ni abonats, ni estan vinculats de cap manera amb el nostre club. L'expulsió porta associada una ordre d'allunyament de més de 500 metres de les instal·lacions de l’RCDE Stadium en els dies de partit. En aquest sentit, les mesures adoptades podrien ser ampliades en funció de les resolucions judicials que es puguin derivar en el futur.

L’Espanyol vol un cop més mostrar el seu absolut i contundent rebuig a qualsevol mostra de violència física o verbal que no té res a veure amb els valors esportius que defensa l'entitat. La violència associada al futbol ha de ser erradicada de manera contundent i enèrgica.