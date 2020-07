L’Espanyol torna a mudar de pell per recuperar un projecte guanyador

L’Espanyol ha explicat les línies mestres del nou projecte per al curs vinent, que no tindrà cap més objectiu que el retorn immediat a Primera. Hi ha canvis en pràcticament totes les àrees, fet que respon a la voluntat de corregir el que s’ha fet malament. Des del consell d’administració, que tindrà més presència nacional, a la política d’abonaments, que inclou importants compensacions econòmiques per als abonats existents i els nous que se'n puguin fer, passant per un pressupost que es veurà reduït a la meitat. L’Espanyol torna a mudar de pell per intentar aconseguir un projecte guanyador.

“El nostre únic objectiu és l’ascens. Aprofitarem aquest moment per fer molts canvis i rellançar aquest projecte perquè ens torni a l’elit. Volem tenir un nou Espanyol que pugui aspirar a fites més altes”, ha anunciat el director general, José María Durán Farré. Aquest executiu passa a ocupar una posició al consell d’administració com a conseller delegat. No és l’única incorporació a la cúpula directiva: també s’hi incorpora l’exjugador Rafa Marañón, que fins ara era president de l’Associació de Veterans; i un conseller de Rastar Group, Liu Shenghua. Surten del consell el fins ara vicepresident, Carlos García Pont –el nou vicepresident serà Wang Hongyuan, fins ara conseller– i Lirong Wuang.

🎙️ Rufete: "Iturraspe, Naldo, Ferreyra y Calleri no continúan. Bernardo es un jugador con el que estamos hablando por su situación" #RCDE pic.twitter.com/dGDhXILsmL — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) July 21, 2020

“L’Espanyol és i sempre serà en tots els sentits un club de Primera. El descens implica que hem fet moltes coses malament, ho afrontem i fem autocrítica, però necessitem el suport de tots els col·lectius periquitos per assolir l’objectiu”, ha dit Mao Ye Wu, que passa a ser el nou subdirector general.

En matèria econòmica, el descens a Segona implica que l’Espanyol viurà una reducció dels seus ingressos ordinaris a prop de la meitat dels que tenia. Així, el nou pressupost serà d’entre 48 i 50 milions d’euros. No s’hi inclouen les possibles vendes que es facin aquest estiu. Qüestionat per jugadors que poden sortir, Durán ha sigut clar: “Estudiarem cas per cas. La nostra intenció és que ni Cabrera ni De Tomás se'n vagin cedits”. És a dir, que si aquests dos jugadors se'n van, l’entitat prefereix que sigui mitjançant un traspàs. El nou conseller delegat, a més, ha aclarit que, entre els jugadors amb contracte, els que han renovat –Dídac, dos anys, mentre que Diego López i Javi López, un cadascun– i els que tornen de cessió, l’Espanyol tindrà un equip a qui ja podria inscriure malgrat tenir saldo negatiu. Naldo, Ferreyra, Calleri i Iturraspe no seguiran. En el cas de Bernardo, s’estudiarà amb el jugador i el Girona la possibilitat que segueixi si així ho vol el nou tècnic. La voluntat de Rufete pel que fa al nou entrenador és que pugui ser presentat aviat. “Ens agradaria tenir-lo ja aquí, però hi ha circumstàncies que no depenen de nosaltres que estem intentant modificar”, ha apuntat l’alacantí.

Descomptes en els abonaments

L’Espanyol també ha anunciat importants descomptes de cara als abonaments del curs 2020-21. Els abonats ja existents que s’acullin a la compensació del 20% pels efectes del covid-19, el club els acabarà de compensar perquè tinguin l’abonament gratis per tot el curs. Els nous abonats tindran un descompte del 50% sobre els preus actuals.