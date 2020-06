L’Espanyol, cara a cara amb el seu passat en un partit clau pel futur

L’Espanyol necessita guanyar com sigui al Benito Villamarín (22 h, Gol) en un partit clau per evitar el descens. La desfeta al RCD Stadium davant del Llevant (1-3) va ressuscitar vells fantasmes del passat. L’Espanyol venia en una bona dinàmica després d’aconseguir la seva segona victòria de la temporada a casa contra l’Alabès (2-0) i de signar un valuós empat en la seva visita a Getafe (0-0). Però no va tenir cap opció davant els granotes i va caure amb claredat. Queden nou finals i els blanc-i-blaus han de començar a sumar de tres en tres si no volen deixar escapar el tren de la salvació, ja que alguns rivals, com el Celta de Vigo d’Òscar Garcia Junyent, en pocs dies han sumat sis punts, fugint de la zona perillosa. L’Espanyol ocupa actualment l’última posició de la taula en solitari amb només 24 punts, a cinc de la permanència que marca ara mateix l’Eibar, mentre que el Betis està 14è en la classificació amb 34 punts, vuit per sobre de la zona de descens.

Al Betis les coses tampoc estan sortint com s’esperava. L’equip sevillà va provocar un bon enrenou a l’Espanyol ara fa un any quan va fitxar Joan Francesc Ferrer Rubi, el tècnic que havia classificat l’Espanyol per a l’Europa League, i Borja Iglesias, el màxim golejador de l’equip. A cap dels dos els ha sortit bé la jugada, i el tècnic maresmenc va ser destituït dilluns. La derrota al derbi davant el Betis (2-0) va deixar Rubi pràcticament sentenciat: va ser destituït de matinada després de caure a Bilbao i va ser substituït pel director esportiu Alexis Trujillo. Enfrontar-se al Betis és estar cara a cara amb el passat d’un Espanyol que fa un any era tot felicitat. Ara, tot angoixa.

En la roda de premsa prèvia al partit, Abelardo Fernández va parlar sobre el baix rendiment d’alguns dels seus jugadors: “Crec que he d’intentar posar els que millor entrenin i els que millor competeixin. Per això estan les plantilles, per fer canvis quan convingui i que l’equip torni una altra vegada a pujar el nivell”. L’asturià va referir-se a la tornada de Raúl de Tomás, una de les novetats en la convocatòria: “Ha tingut bones sensacions i això és el més important. Evidentment encara no està al cent per cent, però el seu interès i la seva millora en l’entrenament m’han fet posar-lo a la convocatòria”. El Pitu Abelardo té les baixes de Leandro Cabrera i Bernardo Espinosa, per sanció, i de Dídac Vilà, per lesió. Raúl de Tomás segurament serà suplent, tot i tornar a la llista. Diego López serà a la porteria i la defensa estarà presumiblement formada per Javi López, Fernando Calero, David López -que endarrerirà la seva posició- i Dídac Vilà. Al mig del camp, Víctor Sánchez apunta a ser l’acompanyant de Marc Roca, mentre que les bandes serien per a Óscar Melendo i Adrián Embarba, tot i que Sergi Darder podria tenir la seva oportunitat. I la davantera estarà formada per Wu Lei i Jonathan Calleri.

Alexis Trujillo s’estrena a la banqueta bètica amb la novetat de l’experico Sidnei a la convocatòria, però té els dubtes de Joaquín i Javi García. El tècnic podria apostar per Joel a la porteria. La defensa estaria formada per Emerson, Bartra, Mandi i Pedraza o bé Álex Moreno al carril esquerre. Al mig del camp, Guido Rodríguez apunta com a titular, mentre que els interiors serien per a Canales i Guardado. I en atac, Tello i Fekir acompanyaran Loren Morón.