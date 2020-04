Els futbolistes de l'Espanyol que acaben contracte aquest estiu es comprometen a acabar la temporada al club

L'Espanyol ha comunicat que després de setmanes de negociacions, ha arribat a un acord amb els integrants de la primera plantilla, tant jugadors com cos tècnic, per pactar una rebaixa del 19% del salari anual en cas que la temporada 19/20 no s'aconsegueixi reiniciar. Rebaixa que quedaria reduïda al 4% en cas que la temporada finalitzi mitjançant la disputa de les 11 jornades restants.

Un dels punts destacats de l'acord però, és que tots els jugadors amb contractes que finalitzen el 30 de juny del 2020 han acceptat l'extensió dels mateixos fins a l'efectiva finalització de la temporada 19/20. És a dir, si les darreres 11 jornades es juguen després del 30 de juny, aquests futbolistes no marxarien a altres conjunts. Els jugadors que acaben contracte aquest estiu són Diego López, Dídac Vilà, Naldo, Javi López, Iturraspe i Campuzano, a més dels cedits Corchia, Calleri, Ferreyra i Bernardo.

A més, els futbolistes es comprometen a complementar el salari als afectats de l'ERTO amb menors ingressos; primer equip femení, Juvenils A i B i gairebé la totalitat dels membres de l'Espanyol B. En un comunicat, l'entitat "agraeix l'esforç i solidaritat dels integrants del primer equip i cos tècnic; en primer lloc, donant suport al RCD Espanyol en un moment tan complex; i en segon lloc, pel seu suport a la resta d'afectats, contribuint de manera directa a què recuperin les retribucions perdudes per l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació.

Tota la plantilla està entrenant actualment des dels seus domicilis amb pautes teledirigides pel cos tècnic i demostrant gran professionalitat, per poder tornar a competir quan es donin les condicions de salut i seguretat necessàries.