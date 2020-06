L'Espanyol tanca la botiga de la Rambla i cancel·la les gires que tenia previstes

L'Espanyol ha informat aquest dijous sobre el tancament de forma definitiva de la seva botiga a la Rambla a causa de la crisi provocada pel coronavirus, encara que l'entitat catalana assegura en un comunicat que vol mantenir aquesta iniciativa al centre de la ciutat quan es recuperi la normalitat. "Estem vivint una situació d'excepcionalitat que ha obligat els clubs a modificar el seu funcionament de gestió. En aquest sentit, s'ha potenciat l'ús de solucions tecnològiques a nivell intern per adaptar-se a les exigències i convertir l'entitat en un club més flexible des del punt de vista organitzatiu", explica el club.

Així, a nivell de patrocinadors i publicitat, el club "ha reorientat l'estratègia implementant noves propostes de valor, sobre la base de la generació de contingut alternatiu a la competició creant peces audiovisuals en xarxes socials". "També s'ha negociat amb LaLiga la incorporació d'elements publicitaris, per donar més visibilitat i potenciar així la fidelització i la captació de possibles nous patrocinadors. Un cop es torni a arrencar la competició, podrem analitzar amb eines de mesurament d'audiències l'impacte de les mesures i la seva validesa", expliquen al club, que segueix pendent de veure si el primer equip salva la categoria.

651x366 Chen Yansheng, durant la junta d'accionistes de l'Espanyol del passat desembre / RCD ESPANYOL Chen Yansheng, durant la junta d'accionistes de l'Espanyol del passat desembre / RCD ESPANYOL

A nivell social, segons explica el club: "Hem posat el centre d'atenció en els nostres socis i abonats, que són l'essència i el pilar fonamental d'aquest club, i hem prioritzat el nostre esforç econòmic en tractar de donar-los la màxima compensació possible amb motiu de la pandèmia i la impossibilitat de presenciar en directe els partits restants d'aquesta temporada al nostre estadi. S'ha realitzat un esforç econòmic de més de 2 milions d'euros per compensar la nova situació". L'Espanyol va regalar el carnet de soci de la campanya 2020-21 i va compensar amb un 20% dels abonaments.

La delicada situació creada per la pandèmia ha afectat l'agenda d'actes extraesportius. El club català s'ha vist obligat a anul·lar tots els seus esdeveniments comercials previstos per a aquest estiu, inclòs el concert del cantant nord-americà Marc Anthony, que ja busca noves dates per a l'any 2021. En el pla estrictament esportiu, el coronavirus també ha obligat a ajornar totes les gires del primer equip previstes per aquest estiu. A l'àrea esportiva, de fet, es va fer fora el responsable Òscar Perarnau. En el seu lloc ja treballa Álvaro Gómez de la Vega, que arriba del Màlaga, on treballa a l'àrea jurídica.

L'Espanyol elabora un protocol per permetre públic a l'estadi

A part, L'Espanyol ha anunciat que està treballant en un protocol de seguretat per permetre la presència d'aficionats al RCDE Stadium el més aviat possible i en aquesta temporada, segons han informat fonts de l'entitat blanc i blava. Les mesures plantejades pel club tindran en compte les limitacions d'aforament i de distància social marcades per la pandèmia del coronavirus. L'Espanyol ha d'enviar aquest protocol a les autoritats per a la seva validació, un cop estigui redactat.

L'aspiració de l'entitat catalana és finalitzar la present temporada 2020-21 amb públic al RCDE Stadium, sempre que es donin les circumstàncies adequades, ja que el club sempre ha estat molt rigorós amb la salut dels seus aficionats