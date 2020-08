L'Espanyol demana ara eliminar els descensos

L’Espanyol s’ha sumat a la moda dels comunicats –molts d’ells surrealistes– que fa furor al futbol estatal des que un brot de coronavirus al Fuenlabrada va obligar a suspendre, fa més de dues setmanes, un partit decisiu de l’última jornada de Segona. El club blanc-i-blau, que haurà de jugar a la categoria de plata per primer cop des dels anys 90 després de viure una campanya desastrosa, proposa, esclar, una solució beneficiosa per als seus interessos. En un escrit publicat ahir a la tarda en tots els seus canals oficials, demana a la Lliga (LFP), que és qui organitza les competicions professionals a Espanya, que faci el mateix que la Federació (RFEF) va fer al principi de la pandèmia amb la Segona B, la Tercera Divisió i la Lliga Iberdrola: eliminar els descensos.

La impossibilitat de jugar l’última jornada de Segona de manera unificada és, segons l’entitat blanc-i-blava, un dels motius de pes perquè s’amnistiï els equips que han perdut la categoria. "La suspensió del Deportivo-Fuenlabrada ha provocat una situació de difícil solució que afecta tercers equips", argumenta l’Espanyol, que ja havia confirmat el seu descens quan va saltar la polèmica pels positius al Fuenlabrada i, per tant, no és un d’aquests conjunts suposadament afectats. Des de Cornellà-El Prat també aprofiten el moment de desgavell per recordar que l’equip va patir "de manera notable" l’absència de públic als estadis a l’hora de jugar-se la salvació com a local "contra cinc rivals directes". I afegeix: "Ens hem esforçat en competir amb normalitat tot i haver confirmat que als mesos de març i abril vam tenir un bon número de jugadors afectats pel covid-19, amb les consegüents afeccions que la malaltia deixa durant moltes setmanes". És a dir, els estadis buits i els casos de coronavirus a la plantilla són, per a l’Espanyol, raons suficients per demanar una permanència administrativa a principis d’agost.

Ja hi ha data per al ‘play-off’

Paral·lelament, el Comitè de Competició de la RFEF va comunicar ahir a la tarda que el Deportivo-Fuenlabrada pendent s’ha de jugar demà a les 20 h. L’anunci va arribar després que l’Almeria, rival del Girona al play-off d’ascens, demanés "una solució final, ràpida i coherent" a una polèmica de la qual depèn l’última plaça de la promoció, que serà per al Fuenlabrada si és capaç de vèncer a Riazor. Però el Dépor, ja descendit, només disputarà el partit si això implica que es repeteixi tota l’última jornada de Segona o bé que la categoria quedi excepcionalment amb 24 equips. Els gallecs, per cert, no es van presentar ahir a les PCR instades per la Lliga. Sense importar-li aquest detall, la patronal va anunciar que el play-off es jugarà els dies 13 i 16 d’agost (semifinals), i 20 i 23 (final). El Girona afronta la promoció amb el factor estadi en contra, ja que va acabar la campanya regular cinquè.