L'Espanyol estudia ser el primer club europeu en sortir a la borsa de Hong Kong

L'Espanyol podria convertir-se en uns mesos en el primer equip de la Lliga i d'Europa que cotitzi a la borsa xinesa, concretament en el mercat de Hong Kong. Segons ha avançat el portal especialitzat en economia esportiva, 'Palco23', Rastar Group, propietari del 99,25% de l'Espanyol, porta diversos mesos darrere d'aquesta iniciativa, i fins i tot ja hauria aconseguit el vistiplau per part de la Comissió de Valors de la Xina. L'operació està pendent dels darrers permisos definitius de les autoritats del país, i permetrà crear "un major valor pels accionistes del club", ja que pretén buscar l'entrada de nous capitals des del país asiàtic, segons han explicat a aquest mitjà fonts del consell del grup xinès.

La notícia arriba tot just després de l'anunci de la incorporació de Wu Lei, que ha tingut un notable impacte mediàtic a la Xina, on és una superestrella. Uns mesos enrere, a l'agost, Chen Yansheng va reconèixer en algunes entrevistes que deixa oberta la possibilitat de vendre part (en cap cas la totalitat) de les accions del club per tal que entrin nous socis capitalistes a l'entitat que aportin recursos econòmics a l'entitat. Això implicaria realitzar una nova ampliació de capital, com la que va fer els primers mesos del seu mandat, i on van situar el valor de l'Espanyol en 77,64 milions d'euros. Una valoració que, això si, podria haver pujat tres anys després, ja que Rastar ha rebaixat el deute global del club i ha incorporat jugadors que n'han augmentat el valor.

Segons 'Palco23', aquest procés es troba actualment a l'espera del permís del govern de Guandong, província on Rastar Group té la seva seu, per poder reactivar tot el procés, que difícilment es completarà en el primer trimestre del 2019, com es pretenia inicialment. Aquest mitjà apunta que encara es desconeix la valoració amb la qual sortirà a la borsa xinesa el club, ja que ho farà a través d'una filial que aglutinarà la participació del 99,25% que posseeix Rastar. El grup xinès confia en poder "obtenir millors rendiments financers a la companyia (l'Espanyol) i als seus accionistes a mesura que accelera el desenvolupament comercial i millora la gestió de les seves operacions".

Rastar separarà així el negoci original, la fabricació de joguines, del futbol, una estratègia "propícia per l'expansió del negoci esportiu", que necessita més finançament. Aquesta operació també busca que l'Espanyol gaudeixi d'una major "visibilitat pròpia" a la Xina, on podrà desenvolupar de forma més concreta el seu negoci esportiu. L'Espanyol podria d'aquesta forma ser pioner a Espanya.