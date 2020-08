Vicente Moreno, nou entrenador de l'Espanyol fins al 2023

Dues setmanes després de tancar un curs per oblidar, l’Espanyol ja sap qui l’entrenarà el curs vinent a Segona Divisió. Vicente Moreno, el gran objectiu fixat des de fa setmanes per l’àrea esportiva, firma fins al 2023. Serà presentat aquest dimecres (14 h) després d’haver resolt, aquest dimarts, el seu vincle amb el Mallorca després d’una tensa negociació que s’ha allargat més del previst per la reticència de totes les parts a cedir davant d’una resolució, la sortida del tècnic valencià, que semblava necessària un cop Moreno va anunciar al Mallorca que no continuaria la temporada vinent tot i tenir contracte fins al 2022.

El conjunt mallorquí li ha agraït "tot el seu treball i dedicació en els tres anys en què ha assolit dos ascensos consecutius", si bé ha puntualitzat que, com ha passat en aquesta negociació, sempre "vetllarà al màxim per la defensa dels seus interessos i actius".

L’Espanyol, on arriba acompanyat del seu equip de treball, format per Dani Pendín (segon entrenador) i Dani Pastor (preparador físic), l’ha seduït amb un projecte ambiciós que tindrà l’objectiu de pujar a Primera al primer intent. S’acaba així un serial que ha tingut impacients els dos clubs i les seves respectives aficions, crítiques amb una negociació que s’ha allargat més del previst i que ha acabat afectant la popularitat del tècnic, tal com ell mateix ha reconegut aquest dimarts a Esports IB3 després de sortir d’una reunió de l’estadi del conjunt balear. “S’han dit coses de mi que no sé d’on surten. Al cap i a la fi, l’únic perjudicat de tot això som jo i la meva imatge”, va assegurar Moreno, que havia deixat en l’aire el seu futur instants abans assegurant que, si no passava res, hauria de començar a treballar de nou amb el Mallorca dilluns vinent. Una frase en què barrejava resignació amb una pressió cap a les altres dues parts per acabar resolent la negociació. El club mallorquinista sap des de fa dies que no podia retenir a la força el tècnic, i per això està buscant el seu substitut entre altres preparadors com Andoni Iraola.

Entre l’Espanyol i Moreno, que perdona part del que li devia el conjunt balear, assumiran més de la meitat de la clàusula del tècnic. Assolit un acord final del qual no han transcendit més detalls, tots dos clubs poden avançar per fi en les confeccions de les seves respectives plantilles, que en uns mesos es retrobaran a Segona. En clau blanc-i-blava, aquest pot no ser l’únic anunci de la setmana, ja que jugadors com Fran Mérida o Keidi Baré estan a l’espera del vistiplau del nou entrenador.

Tot i ser un especialista en ascensos, el preparador valencià sap que aquest no serà un repte gens fàcil. Assumeix una banqueta en què podrà liderar un projecte a tres anys, segurament el repte esportiu més important que ha tingut com a entrenador. Però sap que tindrà l’obligació d’ascendir sí o sí durant un primer curs que pot marcar la seva etapa a l’Espanyol. Tot i la retallada pressupostària –aproximadament, la meitat del que tenien el curs 2019-20– i salarial a la qual s’hauran d’adaptar, els blanc-i-blaus tindran el pressupost més alt de la categoria de llarg. Per diners, història i l’autoexigència del projecte, la pressió per ascendir serà màxima.