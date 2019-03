Un Espanyol garrepa salva un punt a San Mamés

Un Espanyol més prudent que valent va esgarrapar un empat de San Mamés (1-1), on va patir per no perdre un partit que guanyava fins al minut 81. Els blanc-i-blaus van acusar les nombroses baixes de pes, sobretot a l’hora de proposar amb la pilota als peus. Sense encert ni continuïtat, van ser víctimes de l’empenta d’un Athletic que va collar fins que va trobar premi gràcies a un cop de cap de Raúl García al tram final. Només una bona i sacrificada defensa i la primera diana blanc-i-blava de Facundo Ferreyra, que va tornar a abraçar-se amb el gol set mesos després, van evitar que l’Athletic s’emportés els tres punts. I, val a dir-ho, van permetre que els de Francesc Ferrer, Rubi, ja sumin sis partits sense perdre.

L’Espanyol va viure replegat en camp propi pràcticament sempre, però va saber repel·lir els intents locals en un partit més garrepa que no pas vistós que podria haver firmat el mateix Quique Sánchez Flores. Els blanc-i-blaus no van estar gairebé mai precisos amb la pilota als peus, i van ser reactius contra un rival amb molta més possessió.

L’Athletic va exercir una pressió intensa que va dificultar la sortida de pilota d’homes com Granero i Melendo, que no van aconseguir donar al joc la pausa i la continuïtat necessàries. Al primer temps, la iniciativa la van portar els locals, que van concentrar el joc a la meitat de camp blanc-i-blava. Un escenari que no és nou per a l’Espanyol, que en els últims dos cursos s’ha doctorat en contextos com aquests. L’equip de Rubi era conscient que a San Mamés calia saber utilitzar tant el cap com els peus.

Així, Hermoso i Naldo, que reapareixia després d’un parell de mesos lesionat, van treure aigua cada cop que l’Athletic intentava un bombardeig aeri. En partits com el d’ahir, on el rival exigeix més per dalt que amb combinacions per baix, aquesta parella té un perfil idoni. Tots dos -aportant seguretat per dalt- van fer que l’absència de David López només es notés a l’hora de treure la pilota jugada des de darrere.

Ferreyra s’estrena com a golejador

L’Espanyol va resguardar-se bé, i va saber aprofitar un dels pocs atacs que va generar. Al minut 9, Granero va connectar una passada picada des de la frontal amb el cap de Wu Lei, que si contra el Valladolid ja va assistir Hermoso pentinant una centrada, ahir va deixar-li una rematada a plaer a Facundo Ferreyra, que, suplint Borja Iglesias en la seva primera titularitat, va demostrar que és un davanter d’àrea i va aconseguir el que Sevilla, Betis, Barça i Eibar no havien aconseguit en les seves visites a Bilbao: marcar a San Mamés.

L’argentí amb prou feines va intervenir en el joc, però va reivindicar-se amb una volea des del punt de penal que va acabar al fons de la xarxa. No marcava des del 18 d’agost, quan va firmar el seu primer i únic gol de la temporada amb el Benfica. Aquí es va acabar el perill dels blanc-i-blaus. L’Athletic va ser més insistent, però va treure poc rèdit a les seves centrades: Williams no va trobar porteria i Iñigo i Susaeta va topar amb Diego López.

La represa no va alterar gens ni mica el guió del partit. L’Athletic va insistir en el que sap fer millor: persistir amb atacs per bandes a l’espera de trobar una escletxa en l’entramat defensiu espanyolista, que no va mostrar fissures. En un atac aïllat, el xinès Wu Lei va perdonar el segon amb un xut massa creuat just abans de ser canviat. Garitano i Rubi van fer dos canvis oposats als seus estils: el primer va apostar per la creativitat de Beñat (en el lloc de San José) i el segon per la contenció de Víctor Sánchez, que va entrar per Hernán. El partit, com era d’esperar, no va virar en absolut la direcció que havia mantingut fins aleshores, sinó que la va accentuar.

L’Athletic va buscar l’empat fins que el va trobar: Ibai Gómez es va treure de la màniga una gran passada amb l’exterior que Raúl García va pentinar amb encert a nou minuts pel final. L’empat castigava un poruc Espanyol, que tot i ser incapaç de finalitzar les poques opcions de què va gaudir, va acabar esgarrapant un empat d’un escenari de nivell com és San Mamés. El punt, malgrat tot, satisfà més els blanc-i-blaus, que van haver de patir fins als últims segons.