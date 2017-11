Un Espanyol imprecís castiga el Getafe amb la seva arma preferida

Quan no et surt gairebé res, procura que tampoc li surti al rival. Ahir un Espanyol de mínims va vèncer el Getafe (1-0) utilitzant l’arma preferida dels madrilenys: una jugada a pilota aturada. Tot i no convèncer, els blanc-i-blaus van tornar a sumar tres punts que els permeten no allunyar-se massa aviat d’un objectiu que encara és ben viu.

Tot i tenir final feliç, va ser una nit de patiment. Pel fred, pel joc i pel resultat. La fredor de l’ambient va traslladar-se a la grada, que va presentar la pitjor entrada del curs de llarg: 11.756 espectadors, força menys dels 14.853 contra el Celta. I entre els fidels que no van fallar, tot i la poca hospitalitat de l’horari i del fred, tampoc van fallar les protestes: “Black Monday, grada al 30%”, es queixava la Penya Juvenil amb una pancarta crítica com ho van ser els càntics de La Curva: “Tebas, ves-te’n ja!”

A la gespa, mentrestant, el conjunt de Quique Sánchez Flores posava en joc el pla de sempre amb un onze de sobres conegut que, una jornada més, no va presentar cap sorpresa. Contra un Getafe de sistema idèntic i de proposta encara més defensiva, però, l’Espanyol va haver d’assumir el rol de dominador, un vestit amb el qual sempre es veu estrany. Acostumat a poder córrer amb espais, va patir per desfer l’entramat defensiu d’un rival sempre ben plantat que deixava que els blanc-i-blaus els enfonsessin amb pilota a la seva meitat de camp. Quan recuperaven, s’estiraven amb pilotes a l’esquena dels centrals periquitos, que van suar de valent per igualar la velocitat d’Ángel Rodríguez.

Seria precisament el davanter dels madrilenys el que, després de dos avisos de dos defenses de l’Espanyol, Aarón i Hermoso, va posar l’ai al cor als blanc-i-blaus. Aprofitant una indecisió entre Víctor Sánchez i David López, va trobar-se encarant sol Pau López. Quan ho tenia tot per xutar, va frenar-se per regalar-li un gol que semblava fet a Jorge Molina. Al seu torn, aquest també va decidir no rematar de primeres i retallar, i el seu xut finalment va topar amb un providencial peu de Pau i amb la cara d’un defensa.

L’ensurt, que hauria pogut ser letal, tampoc va servir per despertar un Espanyol més imprecís del que és habitual amb la pilota. Amb Darder baixant a rebre en posició de fals lateral esquerre i Jurado escorat a la banda dreta, els blanc-i-blaus no trobaven cap dinamitzador de joc pel mig, i acusaven la llunyania dels seus dos principals cervells. Tampoc els beneficiava la manca de profunditat de Jurado i la irregularitat d’un Piatti que, aquest curs, segueix desconegut. I com ell, cap dels seus companys va ser capaç de trobar solucions. Sense capacitat per sorprendre ni per trenar jugades, l’Espanyol s’encomanava a un miracle o a una errada dels visitants.

Moreno, l’apagafocs de sempre

Quique va donar entrada a Navarro per Fuego per intentar donar més profunditat als seus, però el seu equip no parava de perdre pilotes cada cop que buscava els homes d’atac. Sergio García, que va repetir titularitat, es desesperava amb el joc aeri dels seus, que el convertia en gairebé un espectador en un partit de tenis. Tal com anava el partit, havia de ser precisament amb una pilota penjada com arribés algun gol. I així va ser: Piatti va penjar una falta lateral i Moreno, el de sempre (ha fet cinc dels 10 gols periquitos), la va tocar suaument. La millor notícia després del gol, saber conservar el resultat.