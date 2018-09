L’Espanyol perdona i sobreviu a la ruleta russa de Vallecas

A l’Espanyol se li segueix resistint el primer triomf a domicili. Ahir a Vallecas va viure una autèntica ruleta russa (2-2) en la qual va poder guanyar i perdre en un partit ple d’alternatives que va estar obert fins al final. La millor notícia és que fins i tot en l’actuació més dolenta de la temporada va tenir opcions de guanyar. La pitjor, la incapacitat per governar el partit. Cap dels tres migcampistes titulars, Roca, Granero i Víctor Sánchez, van saber donar la pausa i la possessió necessàries. Tots ells van veure’s superats pel poder físic de Kakuta i Imbula. El partit va ser tan agraït per a l’espectador neutral, per l’alt ritme, com patit per un Rubi desesperat des de la banda, des d’on no parava de demanar calma als seus homes. El Rayo, un equip valent i atrevit, cedia espais i proposava un partit d’estira-i-arronsa sense acabar d’imposar-se. L’Espanyol, lluny d’aconseguir establir el seu criteri, va veure’s contagiat en moltes fases d’aquest tarannà de transicions constants amunt i avall, un estil que no l’afavoreix i que va propiciar massa pèrdues.

Els madrilenys van marcar primer, i gairebé sense avisar; Raúl de Tomás va marejar els dos centrals amb una desmarcada en diagonal i va superar Diego López amb una fuetada amb l’esquerra. Els blanc-i-blaus van treure caràcter i van reaccionar aviat, acumulant internades de Dídac i Javi López des dels laterals que van servir per trobar l’empat. Hermoso va rematar una centrada del lateral dret, i el refús d’Alberto va caure a les botes de Borja Iglesias, que no va perdonar amb el porter venut a terra. L’Espanyol defensava sense problemes en el primer temps, mantenint sempre el Rayo força allunyat de l’àrea pròpia. Amb el pas dels minuts, però, els locals van anar guanyant metres i confiança, i van anar augmentant el seu domini a costa d’un Espanyol summament imprecís a qui la pilota no durava més de dues o tres passades seguides.

Gols psicològics oposats

Quan pitjor semblava estar-ho passant l’Espanyol va trobar-se amb un cop de fortuna just abans del descans. Sergio va intentar una volea des de la frontal i el seu xut va ser desviat per un defensa, que la va deixar morta per a Granero, que no va perdonar. Amb l’1-2 el partit va marxar al descans, però va ser un gol psicològic del qual, malgrat tot, el Rayo no va trigar a refer-se. Als dos minuts de l’inici del segon temps Dídac va cometre un penal sobre Advíncula que Kakuta no va desaprofitar. L’Espanyol, que amb prou feines havia pogut celebrar el gol durant el descans, va veure’s ràpidament amb l’empat al marcador.

El partit va entrar aleshores en una fase de més interrupcions i faltes que de joc, i l’Espanyol va estar a punt de treure’n rèdit, amb una rematada de cap de Dídac, amb la porteria buida, que inexplicablement no va anar entre pals. I del possible 2-3 a un gairebé cantat 3-2: Embarba va intentar una vaselina sobre Diego que ell mateix va poder frenar amb la punta dels dits. El refús va tornar a caure als dominis del jugador local, que ho va tornar a intentar, però aquest cop va topar amb un providencial Hermoso. Els blanc-i-blaus encara van tenir temps per poder marxar amb una alegria final, quan l’àrbitre va xiular penal per falta d’Hernán al minut 92, però el VAR va rectificar. La tecnologia no sempre pot satisfer tothom.