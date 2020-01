L’Espanyol podria ser multat pels càntics contra Piqué

El derbi d’aquest dissabte entre l’Espanyol i el Barça va tornar a viure alguns incidents desagradables a la graderia en forma de càntics contra el Barça i Gerard Piqué. Fonts de la Lliga han confirmat que els insults, provinents d’una sola graderia de l'RCDE Stadium, es denunciaran, i això podria comportar una multa a l’entitat blanc-i-blava. Al començament del partit es van sentir càntics contra el Barça de bona part de l’estadi, però a diferència de derbis del passat la major part del partit es va viure amb normalitat, exceptuant quan des d'un dels dos fons es va entonar una cançó contra Gerard Piqué en què també s’ataca la seva dona, la cantant colombiana Shakira. El defensa va advertir dels fets el col·legiat, però aquest no ho va incloure a l'acta. Els insults sí que apareixen a l'informe de la Lliga.

Fora de l’estadi, aficionats de l’Espanyol també havien cantant la cançó, però serà l’informe fet pel delegat de la Lliga el que arribarà al Comitè Antiviolència. Fa tres anys, l’Espanyol ja va ser multat amb 27.000 euros per càntics semblants. Piqué també va ser multat fa dos anys quan va burxar l’afició de l’Espanyol dient que no era un club de Barcelona perquè tenia l'estadi a Cornellà de Llobregat.

Insults al derbi de filials

El derbi es va jugar just abans del partit entre els filials dels dos equips, el Barça B i l’Espanyol B, corresponent al grup III de la Segona Divisió B. Es va jugar a l’estadi Johan Cruyff de la ciutat esportiva del Barça entre càntics de radicals del Barça que desitjaven la mort dels aficionats i els jugadors de l’Espanyol. El grup de radicals del Barça, que no pot entrar als partits del primer equip, va arribar a fer salutacions feixistes durant el matx, guanyat pel filial blaugrana per 2-0.

Aquests incidents no van ser els únics en la primera jornada de Lliga del 2020. El Reial Madrid va acusar el jugador català del Getafe Marc Cucurella d'haver dit “puto mico” al defensa Militao en el partit jugat al Coliseum. Cucurella va explicar que havia exigit silenci al defensa rival demanant-li “ cerrar el pico”. El cas de moment no s’ha portat al Comitè Antiviolència.