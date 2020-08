Moreno: “Vull estar en el ressorgiment de l’Espanyol, té un potencial enorme”

Motivat pel repte que se li presenta i agraït per ser la primera opció a la banqueta blanc-i-blava, Vicente Moreno ha estat presentat com a nou entrenador de l’Espanyol en una roda de premsa en què ha deixat clar que volia un projecte de màxima exigència. “És un club que, encara que circumstancialment estigui a Segona, ha de ser important a Primera. Conec l’exigència de l’entitat i això és el que vull, estar en llocs amb metes importants”, ha apuntat el preparador valencià. “Des que va acabar la Lliga teníem clar el perfil d’entrenador que buscàvem i ell hi encaixa perfectament. Ha entès a la perfecció els objectius del club i el projecte”, l’ha presentat el conseller delegat del club, José María Durán Farré. “Vull estar en el ressorgiment de l’Espanyol, que si fa les coses bé, té un potencial enorme”, ha afirmat el tècnic. El de Massanassa ha defugit les grans promeses en un discurs de benvinguda en què bàsicament ha parlat d’exigència i de treball.

Malgrat reconèixer que li hauria agradat que el desenllaç de les negociacions arribés abans, Moreno ha assegurat que fa setmanes que tenia clar que volia dirigir l’Espanyol. “M’hauria agradat venir en una altra situació, però tenia clar que havia de pujar a aquest carro. Sabent que és un moment difícil, tenim clar què volem”, ha comentat, assumint que haurà de treballar dur per tornar l’equip a Primera. Ho farà des de les reunions que mantindrà amb l’àrea esportiva des d’aquesta mateixa tarda, que serà la seva primera “final”.

El flamant tècnic espanyolista no ha volgut donar noms de possibles fitxatges en la seva presentació. “En parlarem al despatx en privat amb Rufete, a qui donaré l’opinió si me la demana”, s’ha limitat a dir. Posteriorment, ha puntualitzat que, “de moment”, no han parlat de Valjent, Baba i Budimir, tres dels noms amb més mercat que va dirigir al Mallorca i que podria mirar de recuperar per al seu nou projecte. Preguntat per l’Espanyol que vol veure, ha refusat parlar de sistemes, però ha defensat que vol “un equip guanyador amb un perfil concret, però que sigui capaç de manejar estils diferents”. També s’ha unit al desig que ja van perseguir alguns dels seus predecessors: aconseguir que l’afició s’identifiqui amb el joc de l’equip.

Regenerar el projecte

El nou entrenador de l’Espanyol sap bé què és estar a Segona, i malgrat ser conscient que per als blanc-i-blaus el descens “és un drama, molt difícil per a tots”, confia en poder formar part d’un “procés molt bonic”. “Encara estem lluny, però és un projecte ambiciós, ara toca treballar com animals”, ha dit.

A Moreno, això sí, no li pesa que la de l’Espanyol pugui ser en els últims mesos una banqueta calenta. “No em preocupa gens ni mica. La meva preocupació era veure la intenció del club al voler veure’m entrenant des del minut 1. Hi ha molts moviments a les banquetes, però si una cosa em caracteritza és que m’identifico molt amb els projectes en què estic. Després, els resultats marcaran el dia a dia”, ha exposat. En aquest sentit, Moreno ha aclarit que el seu secret per ser valorat allà on ha treballat és “cuidar cada club com si fos teu i hi haguessis de passar tota la vida”.

Abans de ser presentat com a nou tècnic blanc-i-blau, el preparador de Massanassa s'ha acomiadat del Mallorca a través d'una carta en què ha volgut agrair al conjunt balear els tres anys que hi ha passat. "He gaudit al màxim del camí que hem recorregut junts. Ningú ens ha regalat res i hem hagut de guanyar-nos a pols tot el que hem aconseguit", explica Moreno.

El flamant tècnic espanyolista reconeix que marxa del Mallorca "amb el gust agredolç de l'última temporada" i justifica la seva sortida, que qualifica com una "decisió difícil", "pel desgast personal i professional" viscut.