Abonaments gratuïts per compensar el descens i el covid-19

La campanya d’abonaments per a la temporada 2020-21 que ha presentat aquest migdia l’Espanyol és, molt probablement, la més estranya que li haurà tocat viure. S’hi acumulen tres aspectes: el descens a Segona, la incertesa provocada per la pandèmia del covid-19 i la celebració del 120è aniversari, que el club ha tingut en compte a l’hora d’oferir als seus abonats una sèrie de compensacions. Solucions atípiques per a una temporada atípica.

La més destacada, com ja havien anticipat unes setmanes enrere, és la gratuïtat de l’abonament de tot el curs 2020-21 per a aquells socis que van decidir escollir una compensació per a la pròxima temporada. Així, només pagaran –un 50% sobre el preu del curs passat– els nous abonats que es donin d’alta. De moment, en tenen prop de 28.000, tot i que l’objectiu és acostar-se als 30.000, i ampliar una base que tingui continuïtat de cara al futur. “El club ha fet tot el que havia de fer, ha posat tots els diners sobre la taula perquè a ningú li costi res ser soci. Ho hem donat tot perquè el soci és el més important i volem el seu suport per tornar a Primera”, ha comentat el conseller delegat, José María Durán Farré.

Malgrat que encara no sàpiga del cert quan podrà tornar a acollir espectadors a l’RCDE Stadium, els pronòstics interns de l’entitat estimen que hi podria tornar a haver públic cap al gener del 2021, és a dir, a partir de la segona volta. En cas que els espectadors no puguin assistir a, almenys, el 40% dels partits, l’Espanyol compensaria els nous abonats amb descomptes que s’aplicarien de cara a la temporada següent, la 2021-22. El club blanc-i-blau va rebre el curs passat vora de 10 milions d’euros entre abonaments i taquillatge, uns diners que ja no preveuran en el pressupost del pròxim curs.

Homenatge pel 120è aniversari

Els carnets del curs 2020-21 inclouran algunes imatges destacades de la història del club, protagonistes mítics com Zamora, Tamudo, Lardín, Marañón, Molinos, entre d’altres, a qui es vol recordar. A més, al llarg de l’any l’entitat té previst celebrar amb diversos actes el seu 120è aniversari, que es complirà el 28 d’octubre, amb un seguit d’actes. En funció del que permeti l’evolució de la pandèmia, l’Espanyol vol fer actes dedicats a l’afició, a més d’inaugurar la sala audiovisual, retre un homenatge al fundador, Àngel Rodríguez, o presentar un llibre dels 120 anys d’història que, esperen, pugui tenir com a epíleg la tornada a Primera. “Serà una campanya incerta, difícil, en què no volíem jugar, però ho farem amb el coratge que requereix aquest club. Jugar a Segona és molt dur, fer-ho sense la nostra gent és duríssim”, ha anotat el president de la Fundació de l’Espanyol, Antoni Fernández Teixidó.