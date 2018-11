L'Espanyol presenta la pitjor xifra de socis de l'era Cornellà: 23.612

En un esmorzar amb la premsa que cobreix l'actualitat de l'Espanyol, l'entitat blanc-i-blava ha facilitat la xifra de socis que registra en aquest moment: 23.620. Aquest nombre suposa una davallada substancial de 3.449 socis respecte al curs passat (el va tancar amb 27.061 socis). Aquesta és la xifra més baixa des del trasllat a Cornellà-El Prat. La previsió del club per a aquest final de curs són 24.620 socis.

"Estem en ordre", ha arrencat el director general de l'entitat, Roger Guasch, abans de fer autocrítica sobre com va funcionar la campanya d'abonats Volem, marcada per l'increment general de quotes, d'uns 50 euros de mitjana. "Ens vam equivocar. No es va implementar de la manera adequada", ha apuntat Guasch, que ha reivindicat que ho tornaria a fer, si bé explicant-la diferent. El dirigent ha assenyalat que es van fixar en diversos clubs europeus per implementar les noves tarifes, i que fins ara, de mitjana, el club perdia uns 1.800 socis anuals "amb les quotes congelades o fins i tot rebaixades", i que per això "calia buscar alguna cosa diferent".

"No esperava tanta davallada en el nombre d'adults, me'n falten uns 1.000", ha puntualitzat Guasch, que ha desgranat les xifres: 10.688 adults (-2.466 respecte a la temporada 2017/18), 3.374 pensionistes (-570), 3.149 júniors (-266), 2.406 socis infantils (-479), 2.332 fans (una pujada de 635) i 1.097 nins (-222). Guasch també ha apuntat que el 21% dels socis ho són des de l'època de Sarrià, un 24% des de la de Montjuïc i la resta, més del 50%, a partir de Cornellà. "Tenim capacitat de creació", ha explicat, i ha deixat clar que el club té capacitat de creixement.