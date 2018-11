L'Espanyol presentarà uns beneficis de 6,4 milions d'euros

Segons ha avançat el portal especialitzat en economia i esport Palco 23, l'Espanyol presentarà en la pròxima junta d'accionistes uns comptes positius pel que fa a l'exercici 2017/18, en què ha guanyat 6,4 milions. Aquesta xifra ha sigut possible gràcies al creixement dels ingressos en un 7,8 milions, fins als 73,7. De cara a l'exercici 2018/19, preveu consolidar aquesta xifra, fins als 74,6. Els ingressos, per tant, s'estabilitzen prop dels 75 milions. Aquests números no inclouen les quantitats obtingudes per traspassos de jugadors, que són partides extraordinàries que van més enllà del negoci regular i estable de les entitats.

Les previsions pel que fa a beneficis nets del pròxim exercici, però, són més moderades: s'esperen uns beneficis nets de 2,3 milions d'euros. Si fos així, seria el quart any consecutiu en què l'Espanyol presentaria guanys als comptes, si bé les xifres que s'aprovaran a la junta són més moderades que en anteriors cursos (2,11 milions de guanys el curs 2015/16, 6,56 el 2016/17 i 6,38 el 2017/18). Tot plegat és possible gràcies a la gestió de Chen Yansheng i el seu consell d'administració.

540x306 Els comptes dels últims quatre exercicis de l'Espanyol / PALCO 23 / RCD ESPANYOL Els comptes dels últims quatre exercicis de l'Espanyol / PALCO 23 / RCD ESPANYOL

Hi ha dues grans partides en què augmenten els ingressos: els drets televisius (52,5 milions, un 7,3% més respecte dels 48,9 del curs 2016/17) i l'àrea comercial (10,62 milions, un 13,2% més). També creix la recaptació en socis i abonats (3,9%). En canvi, però, cau el taquillatge (-3,5%). Per al curs 2018/19 es preveu una davallada del 0,8% dels ingressos per a socis (gràcies a la mesura d'incrementar el preu dels abonaments, que ha comportat una rebaixa en el nombre de socis abonats).

El deute net augmenta en un 9,4%, fins als 78,9 milions. Els compromisos amb Rastar seran el repte financer més important de cara al 2019, i és per això que el club també preveu uns ingressos per vendes de jugadors de 22,1 milions de cara al 2018/19, una xifra superior als 19,15 milions del 2017/18.