L'Espanyol recupera les franges i el groc a les samarretes de la temporada 2018-19

L'Espanyol presentarà aquest dimarts al Palau de la Música de Barcelona les noves samarretes per a la temporada 2018-19. Seran les primeres de Kelme, patrocinador tècnic i fabricant per a les pròximes quatre temporades. Per al primer curs, la marca ha apostat per uns dissenys més tradicionals que no pas les últimes de Joma. Recupera les franges blanc-i-blaves en la primera samarreta, que té una franja blava a la zona central, més prima que la de l'any passat, i on anirà el logotip del patrocinador principal, Riviera Maya, acompanyada als costats per dues franges blanques.

Els laterals de la samarreta seran blaus, mentre que a la part posterior les franges només seran presents a la zona inferior. Al lloc on anirà el dorsal el color serà únicament el blau, per tal que els números es puguin distingir millor. El coll, arrodonit, té un color blau més intens. Els pantalons també seran de color blau, mentre que les mitgetes seran de color blanc. El disseny recorda el de la samarreta del curs 1970-71, però també la del curs 2006-07, quan l'Espanyol va arribar a la final de la UEFA.

Per a les samarretes suplents, el color escollit és el vermell, en diferents tonalitats, ja que incorpora unes franges en diagonal. Els patrocinadors i el dorsal seran de color blanc, mentre que els pantalons i les mitgetes seran vermells. No és un color nou, ja que s'ha repetit en diversos moments des dels anys 80, quan l'Espanyol ja va vestir d'aquest color amb Massana com a fabricant tècnic.

Pel que fa a la tercera samarreta, l'Espanyol recupera el groc, que és el primer color que va utilitzar en la seva història. Combinat amb una franja central blanc-i-blava, els pantalons i les mitgetes també seran de color groc.