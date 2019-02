Demanen 3 anys de presó per a radicals de l'Espanyol per l'agressió a un altre aficionat blanc-i-blau

La fiscalia demana 3 anys de presó per a diversos membres de l'associació La Curva, grup d'extrema dreta vinculat a l'Espanyol, per haver agredit un integrant de la Penya Juvenil 1991, grup de "tendència ideològica d'extrema esquerra" i contrària a la seva.

La fiscalia, per delictes d'odi, demana els 3 anys de presó amb inhabilitació especial per a l'exercici del dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna, i indemnitzacions per valor de 18.850 euros. Segons l'escrit del ministeri fiscal, els acusats, que formen part de la secció RCDE Firm, "rebutgen l'anomenada Penya Juvenil Espanyolista 1991 i la seva presència a l'estadi". El rebuig es produeix, segons el mateix escrit, perquè els membres de La Curva associen la Penya Juvenil 1991 amb una "tendència ideològica pròpia de col·lectius d'extrema esquerra". Els acusats es refereixen als membres d'aquesta penya amb l'expressió "rojos de merda", segons diu el text.

La fiscalia atribueix diverses agressions dels acusats als membres de la Penya Juvenil Espanyolista 1991, entre les quals "un fort cop de puny" ocorregut cap a les dues de la matinada de l'1 de maig de 2016 a la carpa Carrer Betis, instal·lada a l'avinguda Eduard Maristany del Fòrum de Barcelona amb motiu de la Fira d'abril.

Així mateix, en concepte de responsabilitat civil la fiscalia demana que els acusats indemnitzin la víctima amb 650 euros per lesions temporals, 8.200 euros més per seqüeles en concepte de perjudici estètic i uns altres 10.000 en concepte de dany moral afegit al menyscabament moral inherent a tota lesió.