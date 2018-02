Quique Sánchez Flores: “Ens hem ficat en una involució, però estem buscant solucions”

Quique Sánchez Flores no varia la recepta per intentar capgirar la dinàmica irregular del seu equip. Pel tècnic de l’Espanyol, l’únic camí possible és "creure, entrenar, no baixar el braços i seguir preparant-nos fins que surtin millor les coses". El preparador madrileny ha reconegut que "és evident" que es troben en una fase d’”involució" que, per corregir-la, han de "trobar solucions" que poden passar per tornar "a la base de l’any passat". "Crec que ens anirà millor si tornem a crear un bon bloc defensiu", ha ampliat.

Malgrat la posició a la classificació del seu equip, Quique considera que “cap equip de la Lliga pot donar per perduda la competició ara mateix”. L'entrenador ha advertit que el partit de Riazor d'aquest divendres (21 h) "també és una final" pel Deportivo, que plantejarà un partit complicat. Tot i els resultats d'aquest curs, ha defensat la feina del seu conjunt: "Els nois fan una gran feina que no es veu sovint, és culpa nostra per no obrir els entrenaments, però ningú baixa la guàrdia i segueix fent un gran esforç". També ha fet autocrítica: "Com a responsable de la direcció de l'equip assumeixo que no hem aconseguit els punts que agradarien a l'afició, però les temporades a vegades són així, es dona un escenari diferent al que esperàvem, però seguim treballant amb honestedat i confiança".

Davant d'una setmana que es presentarà amb tres partits, el tècnic madrileny només estarà satisfet "si se sumen tots". Tornar a guanyar és necessari per un grup que passa per una fase de "nerviosisme a l'hora de prendre decisions", segons Quique. "És el que volem evitar, perquè si els jugadors pateixen sobre el camp és que quelcom no va bé. Si un equip entra en una fase d'inseguretat es prenen decisions precipitades i confuses i ho volem evitar. Estem en una etapa delicada i volem que vagi a més, volem que gaudeixin i quan estreny el resultat no ho permet".

El tècnic ha inclòs a la llista a Hermoso en el lloc de Javi López. La resta de convocats són els mateixos quenels del partit contra el Vila-real.