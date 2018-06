Estrena accidentada del bàsquet 3x3

Gairebé una setmana després, els Jocs Mediterranis segueixen sent més notícia per les coses que no funcionen que no pas pels èxits esportius. Ahir va ser el torn del bàsquet 3x3, una de les novetats del programa, que es va haver d’interrompre per deficiències a la pista i no es reprendrà fins a aquest matí.

L’organització va informar que durant la competició, que té lloc a l’Auditori del Camp de Mart de Tarragona, es va produir “un desajust en les plaques que sostenen l’entarimat” i que posposava els partits fins a la tarda. Però tot i solucionar aquesta “afectació puntual”, van acabar optant per posposar els partits fins avui “seguint les indicacions dels tècnics municipals i de l’empresa instal·ladora”. Fins a aquell moment s’havien pogut disputar tres partits, entre els quals el de l’equip espanyol femení, que es va imposar al d’Andorra per 22-5, però el torneig es va aturar precisament quan el masculí jugava davant Eslovènia i perdia 8-4. A partir de les 10.15 h es reprendrà el joc.

Malgrat aquestes incidències, el director executiu dels Jocs, Víctor Sánchez, es justificava dient que l’organització està sent “complexa” per la xifra rècord de participants, que ha obligat a “incrementar els serveis d’allotjament i transport” previstos inicialment. En qualsevol cas treia ferro a la situació i no donava importància al fet que hi hagués poc públic a les graderies.

“Entre atletes i oficials tenim un increment de 600 persones respecte a l’edició més nombrosa d’uns Jocs Mediterranis, i també respecte a les nostres previsions inicials”. De fet, Sánchez destacava que havien sabut “reaccionar” i que “la majoria de les delegacions participants” havien fet arribar la satisfacció “malgrat alguns petits problemes d’allotjament i transport” que ja estarien resolts. Per últim, el director executiu qualificava de “simple anècdota” el fet que Mireia Belmonte hagués hagut de prendre la iniciativa en el lliurament de medalles de natació.

On no hi va haver problemes va ser al waterpolo, disciplina en què la selecció espanyola femenina, formada principalment per nedadores catalanes, es va estrenar amb una victòria ajustada contra Grècia (9-8) en un partit on va començar dominant amb l’efectivitat, entre d’altres, de Bea Ortiz, però que es va complicar al final. Avui les noies de Miki Oca buscaran contra Portugal un triomf que els garanteixi lluitar per la medalla d’or.

D’altra banda, el torneig de futbol arriba al tram decisiu. Avui es disputen les dues semifinals, que jugaran Espanya contra el Marroc (20.00 h) i Itàlia contra Grècia (17.00 h). L’equip espanyol lluitarà per les medalles després d’acabar primera del Grup A, on ha derrotat Argèlia (1-4) i Bòsnia i Hercegovina (2-1). El futbol, que es disputa en la categoria sub-18 a l’estadi de Calafell, disputarà dissabte la final i el partit per la medalla de bronze.

Denuncien la repressió dels Jocs

D’altra banda, ahir una cinquantena de representants d’entitats sobiranistes i partits polítics partidaris de la independència es van concentrar al Balcó del Mediterrani de Tarragona per manifestar el seu rebuig al que consideren “repressió política dels Jocs Mediterranis”. Els manifestants van desplegar un mural amb el lema Free Catalonia. Hi havia membres d’Òmnium, l’ANC, la Plataforma Pro Seleccions Catalanes, l’Associació Catalana pels Drets Civils i els grups municipals d’ERC, el PDECat i la CUP a l’Ajuntament de Tarragona, que estan d’acord que situacions com la de la cerimònia inaugural dels Jocs Mediterranis -amb el presumpte repartiment selectiu d’entrades amb la col·laboració de Societat Civil Catalana- evidencien la “repressió política que es viu a Catalunya”.