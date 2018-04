Eto'o diu que vol ser el pròxim president del Camerun

El futbolista camerunés Samuel Eto'o ha confessat en una entrevista publicada aquest diumenge a la revista 'Jeune Afrique' que vol ser president del Camerun i es veu com a successor del president Paul Biya a les eleccions presidencials que se celebraran a l'octubre del 2018 al país africà.

"No veig perquè no puc ocupar el lloc de president de la República (de Camerun", ha afirmat a l'entrevista, encara que no ha especificat si s'hi presentarà amb un partit o en solitari. "Somio amb la presidència com Juli Cèsar somiava amb Roma", ha manifestat el futbolista, en referència a una cançó del cantant de rap francès Booba.

Eto'o -que ha jugat al Barça, el Madrid o l'Inter i actualment juga amb el Konyaspor turc- s'imagina el seu govern en termes futbolístics i ha estimat que tindrà "un equip d'estreta relació que es pugui enfrontar en bloc a les dificultats del país". Segons el futbolista, el seu gabinet seria "amb un primer ministre que tingui sota la seva direcció a 11 ministre i 7 secretaris d'Estat, amb un esquema tàctic amb gran flexibilitat i que respecti l'esperit col·lectiu".

President de la República i seleccionador de futbol

Així doncs, Eto'o assegura que a la campanya electoral serà ell mateix i no es deixarà impressionar per les provocacions dels seus adversaris. Preguntat per si l'exfutbolista i actual president de Libèria, George Weah, és un exemple per a ell, el futbolista ha etzibat: "més aviat Samuel Eto'o és un (model) per a George Weah".

D'altra banda, el jugador insisteix que es podrà seguir dedicant al futbol si és escollit president. "És 50% president de la República i 50% fent de seleccionador", ha afirmat. Per a les properes eleccions cameruneses ja hi ha diverses candidatures, entre elles la de l'expresident de l'ONG Transparència Internacional, Akéré Muna.