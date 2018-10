Europa exigeix complir lluny del Palau

Recuperar la millor versió a Europa implica donar la cara més enllà del Palau Blaugrana. “Per jugar el play-off cal guanyar fora”. Ho va advertir ahir Svetislav Pesic, tècnic d’un Barça Lassa que aquest vespre (21 h, Movistar Deportes) vol ser molt més que un simple testimoni de l’estrena a casa de l’Herbalife Gran Canària a l’Eurolliga. L’equip canari afronta la cita amb la il·lusió de l’alumne debutant que viu una cita històrica que no sap quan podrà repetir.

En la seva posada en escena a la màxima categoria europea, el Gran Canària va viure la derrota més voluminosa de tota la jornada (de 25 punts, a la pista del Fenerbahçe, per 97-72). No gaire millor, però, va ser la d’un Barça Lassa que necessita millorar força la seva imatge després de caure de 20 punts al feu del CSKA Moscou. “Juguem contra un equip que fa un bàsquet modern i ràpid i que és alt. De moment són el millor equip en rebots ofensius. Els hem d’aturar i controlar -va avisar Pesic-. Cal tenir el mateix nivell de motivació que el Gran Canària. Per a ells aquest partit d’Eurolliga serà important, però per a nosaltres també ho serà sumar”, va afegir el tècnic serbi, que té clara quina és la recepta per tornar a situar el Barça a l’elit continental. En la seva primera etapa a la banqueta del conjunt blaugrana, va aixecar la primera Eurolliga de la secció, en bona mesura gràcies al bon rendiment a domicili: només dues derrotes en vuit duels (contra la Cibona VIP i l’Union Olimpija). En el segon títol obtingut pel Barça, el 2010 amb Xavi Pascual, només es va caure un cop a domicili (davant del Partizan de Belgrad, 67-66, amb una pròrroga inclosa). La resta, 11 victòries. Dos exemples que demostren que el Barça només ha conquerit Europa sent fort a domicili.

Des d’aleshores, el rendiment del conjunt blaugrana lluny del Palau ha viscut dues fases. Una, de recuperació: 6 victòries a domicili la 2010/11; 9 la 2011/12 i 12 la 2012/13. A partir d’aquella temporada, el Barça va començar un declivi fora de casa que arrossega fins avui: 11 triomfs en 15 partits la 2013/14; 9 en 14 duels la 2014/15; 5 en 15 partits la 2015/16 i 3 en 15 cites els dos últims cursos (2016/17 i 2017/18). Els últims registres confirmen que el Barça tremola cada cop que agafa un avió cap a algun destí europeu. L’estrena d’enguany a Moscou sembla seguir la línia dels cursos passats, però la temporada tot just acaba d’arrencar. Les illes Canàries són un destí trampa però ben conegut on tornar a complir lluny del Palau.