Acostar-se a Europa amb dos golejadors que miren al Mundial

A Balaídos, l’Espanyol va perdre en l’últim partit de la temporada 2014-15 la possibilitat d’anar a Europa. El record d’aquella derrota cruel (3-2) pot servir aquesta tarda (18.30 h, BeIN LaLiga) d’incentiu afegit per als homes de Quique Sánchez Flores, que es juguen agafar un dels últims trens que els poden acostar a la zona noble de la classificació. Però per fer-ho possible cal allargar la inèrcia positiva que han deixat els derbis i no repetir accidents com el de Butarque.

A Vigo, a l’Espanyol l’espera un Celta que, d’ençà que va tornar a primera, el 2013, no ha parat de créixer: 17è, 9è, 8è, 6è, 13è -en un curs amb semifinals d’Europa League- i, enguany, 8è. El seu estil de joc és eminentment protagonista, l’oposat al d’un Espanyol que viu més còmode quan juga al contraatac. Les diferències entre els dos conjunts també és significativa en la planificació esportiva, en què l’únic punt de coincidència és la ferma aposta pel planter. Amb Chen Yansheng, l’Espanyol ha optat per repatriar ADN periquito i convèncer veterans amb galons i coneixement de la Lliga per consolidar la base de l’equip.

Mentrestant, el club gallec ha optat per una estratègia diferent, que s’ha accentuat els últims dos anys amb l’entrada de Felipe Miñambres a la direcció esportiva. Amb ell, el Celta rastreja mercats poc coneguts a la recerca de talents per explotar. “De jugadors n’hi ha molts, el mercat ofereix moltes possibilitats, el tema és encertar-lo”, confessa Miñambres, l’artífex d’incorporacions de gran talent. A Lobodka (23 anys) i Pione Sisto (23) els va trobar a Dinamarca, al Nordsjælland i el Midtjylland, respectivament. A Maxi Gómez (21) -que va estar a punt d’anar-se’n a la Xina aquest gener per uns 25 milions-, al Defensor uruguaià. A Emre Mor (20), l’únic que encara no ha acabat d’explotar, al Borussia Dortmund. Miñambres seguia amb ells el camí iniciat pel seu predecessor, Miguel Torrecilla, amb talents semidesconeguts com Wass, Bongonda i Radoja. Joves promeses que troben a Vigo un espai on desenvolupar-se dins un futbol lliure, atractiu i ofensiu. Hi guanyen els jugadors i també el club gallec, que celebra que es revaloritzin en pocs mesos.

“Escoltem ofertes per a tots, fins i tots per a Iago Aspas, el jugador més important. Ningú és intransferible”, reconeix. A Pape Cheikh, senegalès fitxat en edat juvenil, el van vendre a l’estiu per 10 milions al Lió. Una gran venda cada any els permet mantenir la base del projecte sense que trontolli: Nolito hi va deixar 18 milions el 2016, Mina 10 el 2015, i Aspas 11 el 2013. Fitxar barat, desenvolupar talent i vendre car: el model es retroalimenta. Des del juny del 2016, quan Miñambres va assumir el càrrec, el Celta ha incorporat 15 jugadors, dels quals només dos superaven els 25 anys. La mitjana d’edat, 22,7 anys. El cost, 34,7 milions. En el mateix període, l’Espanyol ha captat 23 jugadors per al seu primer equip. El seu cost ha sigut pràcticament idèntic (33,1 milions), però el seu principal problema és l’edat mitjana: 27,3 anys. Només Darder, Hermoso i Baptistão i els del planter són joves i poden ser subjectes de grans vendes.

Però a Vigo no només hi haurà en joc una pugna entre dos candidats a Europa. Sobre la gespa, dos golejadors pugnen pel Trofeu Zarra -que acredita el millor golejador espanyol en Lliga de la temporada- i per una plaça a la selecció espanyola de cara al Mundial de Rússia de l’estiu. Formats als clubs que ara defensen, tots dos són hàbils esquerrans que porten els galons en atac dels seus equips: Iago Aspas suma 16 gols en 24 duels en totes les competicions, i el seu espectacular estat de forma, amb 30 anys, el situa com un dels grans favorits a ser convocat per Julen Lopetegui.

El seleccionador espanyol va veure l’Espanyol-Celta de Cornellà, on va marcar un Gerard Moreno a qui ahir Quique Sánchez Flores va elogiar: “Està al nivell de Iago Aspas, són jugadors determinants”. El perpetuenc suma 12 gols en 28 partits, els mateixos que Rodrigo (València) i un Álvaro Morata ara lesionat (Chelsea), dos competidors seus per un bitllet per al Mundial de Rússia.