De l’Europeu de Glasgow a la Facultat de Medicina

Crema etapes al mateix ritme que corre i la seva carrera professional avança amb la mateixa rapidesa que acumula rècords. Nascuda a Sant Cugat l’any 2000, de pare guineà i mare catalana, Jaël Bestué s’està consolidant, amb 18 anys acabats de fer, com una de les atletes amb més projecció del nostre país.

Sense donar treva al rellotge, ha començat el 2019 a tot drap. En poc més d’un mes ha aconseguit quatre rècords estatals, començant pel Campionat de Catalunya de pista coberta que es va celebrar a Sabadell al gener. En 200 m, una prova en què és subcampiona del món sub-18, va batre dos cops el rècord d’Espanya sub-20 després de dues espectaculars curses, primer a les eliminatòries i després a la final. A la primera va parar el cronòmetre en els 23,75, millorant l’anterior registre, que també era seu (23,84). A la final no només va guanyar la prova, sinó que va tornar a millorar la marca amb un nou rècord, ara de 23,73. Sense temps per pair-ho, va arribar a la Copa de la Reina d’atletisme, disputada a Sant Sebastià el primer cap de setmana de febrer, que també va guanyar, i amb un altre rècord (23,67). Amb menys de dos mesos d’any n’ha tingut prou per decidir que la seva trajectòria en 200 metres en pista coberta ja havia tocat sostre: “Ja he fet tot el que havia de fer en pista coberta. Ara em centraré en els 60 metres”, explicava Bestué. I dit i fet. El cap de setmana següent, a Madrid, i ja en la prova de 60 metres, va aconseguir el rècord d’Espanya sub-20 i una mínima absoluta que l’ha portat a l’Europeu de Glasgow d’aquest cap de setmana. Aquesta prova la va acabar en quarta posició, però no deixa de ser una fita extraordinària tenint en compte que competia contra atletes de nivell mundial com l’holandesa Dafne Schippers, excampiona del món de 200 metres, i la polonesa Ewa Swoboda, actual líder mundial de 60 m. A Antequera, la setmana següent, va seguir a la seva: or en 60 metres lliures.

De l’escola a l’elit

Amb la majoria d’edat sota el braç, comença a recollir els primers fruits d’una carrera esportiva que va començar amb 6 anys a l’Escola Joan Maragall de Sant Cugat. Un concurs d’atletisme escolar li va obrir les portes del Club Muntanyenc Sant Cugat. Allà va trobar el seu entrenador Ricardo Diéguez, a qui està enormement agraïda per tota la dedicació i ajuda que li ha prestat. “La Jaël és molt bona competidora, afronta les curses sense nervis i sempre aconsegueix un gran rendiment”, explica Diéguez sobre l’èxit prematur de Bestué. Aquesta formació la va portar a entrar en un club com el Barça, amb el mateix entrenador: “M’ha portat estabilitat, perquè tinc un sou i alhora una pressió, que em fan veure que cal seguir esforçant-me dia a dia”, diu la jove atleta.

Per a Bestué l’atletisme s’ha convertit en un estil de vida: “Al final ets atleta 24 hores al dia, perquè has de tenir una manera de viure diferent de la que té una persona que no és esportista professional”. I això és el que li agrada i la fa disfrutar: “M’encanten els valors que t’aporta l’atletisme. Aprens a treballar per a tu, a ser constant, a sacrificar-te pel que vols, a superar-te i, sobretot, a confiar en tu”, explica Bestué.

Una constància i una filosofia de vida que li estan servint per compaginar l’exigència dels entrenaments al Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat amb la carrera de medicina. “És difícil perquè són dues coses que requereixen moltes hores, però com que m’agraden molt per a mi no és cap sacrifici. Al final és molt més fàcil fer alguna cosa que t’agrada”, raona Bestué. En la vida de l’esportista d’elit, però, no tot són flors i violes. El dia a dia d’entrenaments i classes és dur. Al matí va des de Sant Cugat fins a la universitat amb tren, i fa classes durant 5 hores. Molts dies dina allà perquè té pràctiques a la tarda. Quan acaba, va cap al CAR per entrenar-se dues hores i mitja, i a les 9 del vespre arriba a casa, a descansar i recuperar-se per a un nou dia.

“Fa dos anys vaig tenir un atac de nervis bastant important”, explica Bestué. I és que aquesta agenda de vertigen l’ha portat a passar per etapes d’angoixa per l’estrès que suposa tenir un compromís i una pressió com els que té: “Aquests moments són els pitjors que he passat en l’atletisme”, reconeix. Els millors, aconseguir fer el que li agrada i que té l’oportunitat de fer, amb èxit, dia rere dia.