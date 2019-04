Eusebio Sacristán: “Assumim el dolor però necessitem aixecar-nos”

A Eusebio Sacristán, el tècnic del Girona, no se li plantegen dubtes. Ni les derrotes ni la baixada d’autoestima en les últimes setmanes fan trontollar la seva mentalitat. “Assumim el dolor que provoca el fet d’haver perdut tants partits seguits, però necessitem aixecar-nos i estar forts. Veig la plantilla bé, la mentalitat és d’un equip madur que està sabent assimilar tot el que ha viscut en les últimes setmanes”, ha afirmat el val·lisoletà, confiat a trobar el camí correcte a Balaídos. “Sumar tres punts significaria tallar la ratxa de derrotes consecutives i no només seria un cop d’efecte pel que fa a resultats, sinó també en l’àmbit anímic. Ens hem de recuperar des de la tranquil·litat, hem de tenir un punt de pausa per prendre les millors decisions damunt del terreny de joc. I seguir confiant; només estant units i insistint en la feina del dia a dia ho aconseguirem”.

Quatre derrotes seguides han fet reduir el marge de seguretat fins als tres punts. “Cada partit, a partir d’ara, determinarà el rendiment posterior. Tots són una oportunitat per créixer, però tenen el risc d’influenciar-te per al pròxim duel, sigui per bé o per mal. El Celta no ens ho posarà fàcil i sabem què ens trobarem, estem treballant tenint en compte tots els condicionants”. La setmana, a Girona, ha estat marcada pels primers xiulets en contra d’Eusebio pel canvi de Roberts per Doumbia al tram final del partit contra el Vila-real: “No veig cap fissura entre les parts, però entenc que en un moment determinat la gent es frustri. Des que vaig arribar, he notat que l’afició està molt unida a l’equip i al club, i que té un nivell de compromís i d’identitat molt elevat. Penso el mateix que l’altre dia: volia buscar una cosa diferent i vaig escollir. El públic pot tenir una altra idea, però qui té la responsabilitat soc jo”, ha assegurat.

Fran Escribá s’aferra al rendiment de Iago Aspas per creure en una salvació que fins fa poc creia perduda. Per a Eusebio, però, el Celta no és només Aspas. “És un futbolista molt intel·ligent i desequilibrant, però em vull fixar en com els podem superar a tots i no només a ell. És una gran fortalesa, d’acord, però el col·lectiu està per damunt de les individualitats. Si ho fem així, tindrem més opcions de superar-los”, ha confessat, recordant que en els dos pròxims partits s’enfronta a dos dels equips amb qui té un vincle emocional força present. “Hi tinc un passat bonic: vaig deixar-hi amics, m’hi vaig sentir molt bé, i és evident que hi vaig viure una experiència que m’acompanyarà tota la vida. M’agradaria enfrontar-me a ells en una altra situació, per a tots dos, però no ho puc canviar. Tothom lluitarà per guanyar i crec que, quan la Lliga acabi, veurem reflectit tot el que hem merescut. I jo espero que el Girona hagi merescut continuar a Primera”, ha finalitzat.