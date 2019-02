Eusebio Sacristán: “La Copa ha estat un regal i una festa”

“No ens hem de quedar amb l’eliminació, ens hem de fixar amb una anàlisi més global. Som el Girona que ha aconseguit fites històriques, i això s’ha de valorar. Les vivències s’han d’aprofitar i no pensar que podíem haver arribat més lluny, perquè la nostra realitat és una altra”, ha valorat Eusebio, profundament orgullós de la trajectòria del Girona a la Copa. “Ha estat un regal i una festa que hem gaudit al màxim. Espero que l’afició ho hagi viscut així perquè hem pogut ensenyar el nostre orgull i fer participar jugadors que potser en un altre escenari no haguessin jugat tant. Ara ens hem de centrar en la Lliga”. El balanç és positiu: “Sempre penso que els resultats són justos però potser en alguns moments de l’eliminatòria hem merescut més. Tampoc hi podem fer res, ara; ni canvia el que penso del meu equip”.

Els blanc-i-vermells han anat alternant moltes rotacions durant un mes de gener molt exigent, on han jugat vuit partits entre les dues competicions. “Hem continuat amb la mateixa línia que en les anteriors eliminatòries, repartint minuts. Avui també hem pensat en el partit de diumenge, però volíem competir i somiar. Tot suma: els que han descansat, estaran frescos; els que han jugat, tenen ritme. Hem fet coses molt bé, donant la cara. I no només avui, en molts partits hem il·lusionat i hem donat motius perquè la gent s’enganxi a nosaltres”, ha reforçat Eusebio, que ha reconegut que ara utilitzarà un onze menys mòbil. “Donarem més continuïtat a una alineació més concreta i tothom s’haurà de guanyar els minuts. Hem escollit donar alternatives durant la competició perquè potser el cansament ens hauria afectat més del compte”.

El Girona no pot pensar en res més que la permanència a l’elit. “Fa tota la temporada que diem que el club ha de continuar a Primera l’any que ve, i treballem amb aquesta mentalitat. Sabem que passarem dificultats, però les afrontem amb el millor esperit possible”. Raúl García ha estat l’única incorporació en aquest mercat d’hivern. “Estic content amb la plantilla que ens queda, i hem de recordar que els lesionats tornaran aviat”, ha afegit Eusebio, que ha hagut de substituir Muniesa per una nova lesió. “Demà se li faran proves per valorar l’abast de les molèsties. Ha rendit a un alt nivell quan ha participat però és una llàstima que no estigui al cent per cent amb continuïtat. No sabem si podrà jugar a Ipurua”, ha finalitzat.