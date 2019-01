Eusebio Sacristán: “Em satisfà poder dir que hem volgut guanyar”

“Fa unes setmanes que no guanyem, i només ens queda analitzar el nostre joc per intentar fer més mèrits. No ens queixarem, i sí que esperem continuar treballant per capgirar-ho. Ens agradaria tenir més punts, però l’evolució de l’equip és bona. Sempre competim i hem de mantenir aquesta línia, perquè ja veiem que la Lliga és molt igualada”, ha valorat Eusebio, content amb la reacció d’un Girona que porta sis jornades sense guanyar. “Ens hem sobreposat bé al seu empat, hem tingut el control i hem gaudit d’ocasions. Em satisfà molt el caràcter de l’equip després del gol de l’Alabès, i poder dir que hem volgut guanyar. Continuarem insistint, fins que el triomf arribi”. El gol de Borja Bastón ha arribat després d’una badada gironina que el val·lisoletà ha relativitzat: “La nostra defensa és intensa i sempre està concentrada, estic content amb el seu treball perquè els hem controlat bé. L’Alabès marca molts gols d’aquesta manera, mitjançant centrades. Estava empenyent molt, i era un risc. Però em quedo amb la determinació que sempre tenim per aixecar-nos”.

El Girona no guanya a la Lliga des del 25 de novembre, en el derbi contra l’Espanyol. “Espero que els resultats no pesin i que els jugadors es puguin aïllar de tot això, ens hem de quedar amb el costat positiu: fem una bona feina i hem de continuar insistint. L’ànim ha de ser bo, perquè tenim la mentalitat de sobreposar-nos a tot. Ara no hi podem fer res, amb els partits que no hem guanyat, i pensar-hi molt no ens servirà”. La primera volta acaba amb dos punts menys -24- que ara fa un any. “Tots els aspectes són importants, també el psicològic. Volem ser forts de cap, i tenir determinació. El Girona s’ha guanyat ser on és i si volem mantenir-ho, ens ho hem de seguir guanyant cada dia”.

Eusebio, per descomptat, ha parlat de la poca producció ofensiva, més enllà de Stuani. “Volem marcar gols i guanyar, i fins ara hem tingut una efectivitat elevadíssima amb Stuani, però estic convençut que n’hi ha d’altres que també poden fer-ho, com es va veure a Llevant. M’agrada més fixar-me més en el treball de l’equip, i no individualitzar. A la Copa també es va veure que tots són importants per aconseguir l’objectiu final”. El tècnic del Girona també ha parlat de la renovació, fins al 2021, de Bounou. “Ens fa molt feliços que continuï, està en un moment de maduració molt bo. Que ell vulgui continuar, demostra el grau de compromís que té aquesta plantilla respecte al club”, ha finalitzat.