Eusebio Sacristán: “Guanyar ens acostarà a la permanència”

El Girona afronta el partit contra el Getafe amb optimisme, malgrat la davallada dels últims resultats. “Venim de dos partits sense puntuar. Per això, abans de marxar de vacances volem fer un bon partit i merèixer el triomf. Hem treballat tota la setmana per estar en la millor situació possible i intentar superar un rival molt complicat i competitiu. Però nosaltres només podem pensar en nosaltres i mantenir el to que portem ensenyant. Sabem que si estem al nostre nivell habitual tindrem més a prop el fet de quedar-nos amb els tres punts”, valora Eusebio, que no creu que un nou mal resultat pugui fer tremolar la moral de la plantilla blanc-i-vermella. “No em vull debilitar, ni hi penso. Hem de tenir en compte què suposa per a l’entorn, però no ens podem desviar del camí. Potser condiciona fora del vestidor; a dins estem tranquils perquè sabem cap a on caminem”.

Eusebio tampoc vol que les baixes siguin una excusa. “Hem de pensar que estem en bones condicions, perquè la mentalitat, la proposta i la plantilla són les correctes. No podem centrar-nos en els que no hi són. Altres setmanes hem competit i també hem tingut jugadors a la infermeria”, confessa el tècnic val·lisoletà, que té al·licients suficients per mantenir forts els ànims. “Amb les nostres virtuts i la il·lusió per acabar l’any donant una alegria a l’afició ens ha de servir. Pensem en el rival, esclar, i no obviem que serà complicat, però confiem molt en nosaltres mateixos. Guanyar ens acostarà a la permanència, i això és motiu suficient”. El Getafe, però, no ho posarà gens fàcil: “Creu molt en la seva proposta, ho té molt clar. Lluita al màxim i això provoca interrupcions en el joc, però volem centrar-nos en el partit que més ens convé, tenint la intel·ligència d’adaptar-nos a les circumstàncies que ens proposi el rival”.

Recuperat Bounou, la porteria és el principal dubte del Girona. “Tinc decidit qui serà el porter, però no ho diré. No és una decisió fàcil, perquè Bounou ha estat fantàstic, però Gorka ha respost a un nivell molt alt i ha demostrat que està preparat per jugar. Els dos mereixen fer-ho i em quedo amb la idea que tenim dos porters del màxim nivell; la llàstima és que un es quedarà sense recompensa”. Al carril esquerre podria tornar Granell, després que Valery jugués a Sevilla. “Hem aprofitat tots els recursos que tenim; primer amb Granell, que ha respost malgrat no jugar a la seva posició natural, i amb Valery, que ha ensenyat condicions, físic i qualitat. Sabem que amb 19 anys es necessita un procés de maduració que l’Àlex ja té, i en funció d’això jugarà un o l’altre. Potser contra el Getafe es necessita un perfil diferent, amb més hores de vol, perquè és un rival diferent del Sevilla”, ha finalitzat.