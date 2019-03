Eusebio Sacristán: “Hauríem d’haver sigut una mica més madurs”

“Ha estat dur, perquè perdre d’aquesta manera després d’haver fet un esforç tan gran... Com a mínim teníem l’empat, però se’ns ha escapat i fa mal. Ho hem d’assimilar, segurament ens ha faltat una mica de cap per evitar tot el que ha passat al minut noranta. Una mica d’equilibri hauria produït que ens haguéssim exposat menys, i ara hem d’aprendre, perquè aquesta derrota és un càstig. Hem treballat molt i ens hem sacrificat, analitzarem perquè ens ha passat i ens intentarem recuperar. Així és la vida”, ha assegurat Eusebio Sacristán, visiblement dolgut per la pèrdua del partit. “El primer que ha de millorar i ha de prendre millors decisions, sóc jo. Si hem perdut, és perquè ens vèiem forts i anàvem darrere la victòria. Però l’error ha estat intentar guanyar des del cor, i no amb el cap”.

El Girona ha competit de meravella, però ha pecat d’un excés d’empenta després de l’empat de Stuani, a set minuts del final. “Havíem de competir des de la tranquil·litat i ara que ha passat una estona, veig que la culpa és meva, perquè a mi també m’ha faltat sang freda. Hauríem d’haver sigut una mica més madurs”, ha descrit, recordant el potencial del rival que tenia al davant. “El València ens ha amenaçat contínuament, buscant la nostra esquena. L’hem volgut frenar, però quan ens ha tocat proposar, no hem estat a gust. Amb els canvis, hem sigut més decidits però al mateix temps estàvem més exposats. I amb el 2-2, hem seguit atacant i atacant... i ho hem perdut tot”.

Eusebio espera haver après la lliçó. “Si ens torna a passar, el que no pot ser és que ataquem amb tothom a camp contrari. Avui hem pagat molt car el nostre atreviment final; i si es repeteix, espero posar-hi pausa”. A l’inici de la jugada del gol de Ferran, Portu ha reclamat una possible falta de Diakhaby. “No serveix de res parlar-ne, perquè no em donarà cap punt. Em centro en les coses que depenen de nosaltres; no ho vull ni saber, de veritat”, ha conclòs.