Eusebio Sacristán: “Hem d’aprofitar el factor emocional”

Montilivi estrena el 2019 amb força, i viurà un dia històric amb l'eliminatòria dels vuitens de la Copa contra l'Atlètic (19.30 h, BeIN Sports), el seu sostre en la competició, on feia setanta anys que no arribava. "És evident que la prioritat és la Lliga, però tenim molta il·lusió i estem motivats per fer-ho bé. Hem d'aprofitar el factor emocional, ha de ser una força que compensi la dificultat que comporta rebre un rival d'aquesta magnitud", ha comentat Eusebio Sacristán, que deixa fora de la convocatòria homes de pes com Bounou, Juanpe, Stuani i Pedro Porro, a més dels lesionats Mojica, Aday, Roberts, Carles Planas i Pere Pons. Com a mínim recupera Doumbia i completa la llista amb sis homes del Peralada: Suárez, Valery, Andzouana, Paik, Montes i Pachón. "Volem gaudir d'aquesta competició i donar una alegria a la nostra afició. Ens hem guanyat el fet de seguir vius i volem aprofitar-ho. Gestionarem i repartirem els minuts, perquè sabem que dissabte tenim un partit molt important de Lliga contra l'Alabès. Però contra l'Atlètic competirem, d'això no hi ha dubte".

El Girona, que fa cinc jornades que no guanya a la Lliga, continua més a prop d'Europa (a tres punts) que no pas del descens (té sis punts de marge). "Tot influeix al llarg d'una temporada, i fer un bon partit ens reforçarà els ànims i ens recordarà que estem fent una bona feina. No pensem en res que no sigui assolir un bon resultat, som positius". Els recursos del seu rival, però, són molt superiors. "L'Atlètic fa molts cursos que surt a guanyar totes les competicions, es pren cada partit amb seriositat i no fa grans canvis en les alineacions. No té una plantilla gaire nombrosa, i per això pràcticament no fa rotacions. Traurà un onze de garanties, ho tenim clar, però també pot notar el fet de ser tan exigent, i això dependrà de la nostra intensitat", ha dit Eusebio, conscient que els madrilenys estan habituats a aquest tipus d'exigències. "Estan acostumats a jugar dos partits per setmana, i nosaltres no. Ells són capaços de mantenir certa regularitat, som dos tipus d'equips diferents".

Elogis a Paik

El tècnic blanc-i-vermell posarà un onze molt semblant a aquest: Gorka; Ramalho, Alcalá, Muniesa; Valery, Andzouana; Douglas Luiz, Aleix García, Paik; Lozano i Doumbia. Si Paik té uns minuts, serà el seu debut en partit oficial amb la samarreta del Girona. "He descobert un jugador de molta qualitat, ja el recordava de l'etapa del Barça. Té unes condicions per desenvolupar-se molt bones, és tècnic i ágil de moviments. És un perfil que a mi m'agrada, demà té possibilitats de jugar i tant de bo sigui un recurs més per al que queda de curs. Paik ens pot fer una mica de Borja, això seria molt positiu". Sobre Pere Pons, el val·lisoletà ha dit que podria arribar a temps per al cap de setmana. "Som optimistes però prudents, perquè només s'ha entrenat un dia amb el grup. Confiem que jugui dissabte". Quique Cárcel treballa a contracorrent per reforçar la plantilla. "Si no hem fitxat ningú és perquè no s'ha donat la situació ideal. Hi estem treballant, especialment per a la posició del carril. Aquí ha d'arribar algú, perquè ho necessitem, però estem oberts a reforçar algun lloc més, segons es desenvolupi el mercat", ha afirmat Eusebio.

La visita de l'Atlètic serà el primer partit de pagament per als abonats del Girona des de l'arribada a l'elit, i el primer partit sense fum a Montilivi. Simeone, que també té maldecaps per completar la convocatòria, no pot comptar amb Diego Costa, Filipe Luís o Lucas Hernández, entre d'altres. L'argentí té una espina clavada amb el conjunt gironí, perquè en tres enfrontaments no l'ha guanyat mai. Qui sap si demà seran quatre.