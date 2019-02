Eusebio Sacristán: “Hem de confiar que sabrem reaccionar”

El tècnic del Girona, Eusebio Sacristán, s’ha presentat a la sala de premsa de Montilivi contrariat amb la situació dels seus jugadors. “Fa molt que no guanyem i avui confiàvem a fer-ho, i ens fa mal que no ho hàgim aconseguit. Hem de mantenir el fet d’estar junts, perquè la dinàmica pesa. Fa molts anys que estic en aquesta professió i sé que només canviarà si continuem treballant, no hi ha cap altre camí que aquest”, ha admès el val·lisoletà, que confia a revertir la situació. “Això té solució, queda molta competició. L’actitud és molt bona i l’equip no deixa d’insistir. El resultat advers ens ha fet actuar de manera precipitada, i tot ens està anant en contra. Per això no trobem cap moment per a la tranquil·litat, però veig símptomes de millora i de voler arreglar-ho, que és el més important”.

L’Osca ha sentenciat el partit abans del descans, aprofitant dues de les tres ocasions que ha tingut, allargant la mala ratxa del Girona, que fa setze partits que no deixa la seva porteria a zero. “Els gols arriben en dues jugades aïllades, el fet d’estar sent superiors i tornar-nos a veure per darrere, ens ha suposat un cop dur. Ho hem d’arreglar, perquè fa massa partits seguits que encaixem. Tenim problemes per marcar però generem ocasions, per això em preocupa més no rebre’n. Em vull quedar amb la reacció de l’equip, perquè intenta superar qualsevol mena de situació adversa. Hem de confiar que ho aconseguirem, i sabrem reaccionar”, ha dit Eusebio, que se sent fort tot i portar deu jornades sense guanyar. “Intento donar el millor de mi mateix perquè l’equip tingui els millors resultats possibles. Ara mateix això no està passant, però no tinc cap dubte que acabaran arribant. Aquest vestidor té una gran actitud i lluitarà per continuar a Primera la temporada que ve”. Al descans, el 3-5-2 ha passat a ser un 4-3-3. El tècnic blanc-i-vermell ha explicat perquè: “He intentat omplir una mica el mig del camp, i fer alguna cosa diferent”. Eusebio també ha parlat dels motius que l’han dut a apostar per Raúl García a l’eix defensiu: “Creiem que tindríem una sortida de pilota més neta i això ens facilitaria la construcció del joc”, ha finalitzat.