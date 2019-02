Eusebio Sacristán: “Hem de mantenir la humilitat que ens porti a salvar-nos”

“És un dia molt feliç per a mi perquè hem obtingut el premi al treball diari d’uns jugadors solidaris i de mentalitat forta. Han sigut setmanes complicades perquè no vèiem la recompensa a tot l’esforç, i avui per fi ha arribat. Són tres punts molt importants, i portàvem moltes derrotes al damunt. Qualsevol moment és bo, per tornar a guanyar, i ara hem de mantenir la humilitat que ens porti a salvar-nos”, ha valorat Eusebio, que ha sacsejat el sistema. “Alguna cosa havíem de fer, necessitàvem una fórmula que ens fes ser més consistents defensivament. Ja vaig dir que tenir diferents propostes tàctiques ens faria un equip més ric i s’està comprovant”, ha afegit.

“Entenc l’aficionat i que des de fora es pugui pensar que en un determinat partit sigui més fàcil guanyar, però nosaltres no llencem res a les escombraries. Aquest any ja hem guanyat en estadis complicats i hem punxat contra rivals que podien semblar assequibles. No podem deixar de lluitar perquè mai sabem quan ens pot arribar el premi”, ha dit Eusebio, molt feliç amb l’orgull mostrat pels seus homes. “Hem volgut incomodar-los i tenir la iniciativa, i en cap moment hem abaixat els braços. Els hem fet córrer i l’1-0 ens ha fet creure que podíem capgirar el resultat. Aconseguir la permanència depèn únicament de nosaltres”. El doble canvi del descans (han entrat Aleix i Lozano per Pere i Porro) ha funcionat. “El Madrid ens estava sotmetent i enteníem que Lozano ens aportaria profunditat i que no només defensaríem. Porro tenia febre i Pons estava tocat, però el pla ens ha sortit bé”. El Girona planta cara als equips grans. Per què? “Els podem fer mal perquè ells acumulen molts homes al davant, i a aquesta mena d’equips no els agrada córrer endarrere. Els hem sabut incomodar, tot i la seva contundència ofensiva. Cada partit és diferent, però avui hem sabut aprofitar les nostres virtuts, com ho intentem cada setmana”. Els tres punts no són cap sorpresa, veient el rendiment dels dos equips. “A la segona part, el control ha sigut nostre. El partit ha indicat que hem anat de menys a més, i tenir el marcador obert ens ha permès poder guanyar”. El Girona ha passat molta pressió, incapaç de guanyar des del novembre. “És cert, però no teníem símptomes clars d’un error en concret. Veient el dia a dia d’aquest equip, no puc no creure en ells, perquè estan absolutament involucrats”, ha finalitzat.