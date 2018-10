Eusebio Sacristán: “Hem de definir millor la proposta perquè els jugadors ho tinguin més clar”

Eusebio, el tècnic del Girona, ha reconegut que l’equip no creix com li agradaria. “Hem de definir millor la nostra proposta perquè els jugadors ho tinguin més clar, estem seguint un camí per arribar a això. Encara no ho tenim per la mà i ens queda molt per recórrer. Ara venen dues setmanes per treballar i seguir millorant aspectes del joc, ens volem aixecar al més aviat possible”. El val·lisoletà no està content. “Ens falta un mica, hem de trobar el punt que faci que els jugadors se sentin còmodes i amb confiança respecte a el que fem. Hem tingut resultats però trobo a faltar consistència per fer-ho encara millor” ha afegit. Els blanc-i-vermells han perdut 2-3 contra un Eibar molt més regular durant els 90 minuts. “No ens hem sentit bé en el primer temps però hem sabut capgirar-ho, llàstima del 2-2. Hem pogut corregir algunes coses i hem passat a controlar, i després ens han marcat el 2-3. Havíem tingut opcions per decantar el partit cap al nostre costat, però estic content per la resposta de l’equip. Encara hem de créixer, estar mes convençuts i segur en el nostre joc”.

El caràcter del Girona, però, ha contrarestat qualsevol mancança. “Em quedo amb la reacció del segon temps, especialment pel com ho hem fet. Potser no hem tingut la pausa necessària però durant una fase molt gran ho hem fet bé”. El gol d’Arbilla, durant el temps de descompte de la primera part, ha trastocat els plans. “Psicològicament sempre fa mal que et marquin al final; però si analitzem el global, hi ha hagut una mica de tot. Ens hem disposat a oblidar-ho, canviar la mentalitat i sortir bé després del descans”. Les virtuts dels guipuscoans han superat la rauxa blanc-i-vermella. “No ha estat un partit fàcil, l’Eibar et pressiona i no et permet tenir el control. Hem generat perill a la seva esquena i això tampoc ho pot fer qualsevol. En aquest sentit, ho hem tractat d’aconseguir però no ha estat suficient” ha valorat.

Preguntat pel VAR –Mendilibar ha dit que és un circ-, ha respost: “Ha intervingut molt i genera aturades en el joc, però ens hem d’acostumar. La tecnologia aportarà coses positives al futbol i hem d’estar preparats per afrontar-ho de la millor manera. No penso si hem sigut beneficiats o perjudicats, només m’interessa què ha pogut fer el meu equip per tenir un millor resultat”. Per acabar, ha assegurat que el Girona és molt més que Stuani, que ha marcat vuit dels 10 gols del Girona a la Lliga. “Tothom participa, no només ell. Està clar que la seva efectivitat ens dóna molts gols però no podem dependre d’ell i treballem perquè d’altres com Borja o Portu també puguin marcar” ha conclòs.