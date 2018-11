Eusebio Sacristán: “Hem de tenir el cap fred, no sempre es pot guanyar”

“Volíem guanyar, aquesta ha estat la nostra intenció durant els 90 minuts, però ho havíem de fer amb seny. Com a mínim, no podíem perdre l’empat i no l’hem perdut”, ha assegurat Eusebio, que ha vist com el Girona mantenia una imbatibilitat que ja fa quatre setmanes que dura. “Hem mantingut per segona jornada seguida la porteria a zero, contenint bé els seus atacs. Hem intentat crear perill, però ens ha costat. Quan tot s’ha obert, les opcions han estat per als dos. Tot ha estat molt competit i ens hem empleat a fons, l’empat és just”.

Preguntat pels problemes per atacar la defensa madrilenya, el val·lisoletà ha respost: “Hem intentat obtenir cada metre, amb control, atacs per banda, profunditat... El Leganés competeix molt bé els duels individuals i ha tingut el seu protagonisme. No ens ha donat tan clarament la pilota com altres rivals i sempre és difícil atacar aquestes defenses. Pensàvem que podríem trobar el gol de la manera com hem treballat i ho hem esperat, però això no ha arribat. Al final podia haver passar qualsevol cosa i no ens convenia jugar amb una moneda a l’aire”. Eusebio ha valorat molt positivament l’empat. “La nostra afició sempre ens dóna suport, i s’engresca amb el fet de poder pujar posicions a la classificació. Nosaltres hem de tenir el cap fred, no sempre es pot guanyar i se li ha de donar importància a cada punt”, ha finalitzat.