Eusebio Sacristán: “Ho hem fet tot per merèixer la victòria”

“Aquesta victòria és la confirmació a la gran feina que fem, explotem al màxim les nostres virtuts. Som un equip compromès i humil, que sap que tots els partits són difícils i costen de tirar endavant”, valorava Eusebio, que ha igualat la millor ratxa de partits a Primera del Girona sense perdre, amb cinc. “Fins que no hem fet el tercer, hem patit, perquè tot s’ha obert molt amb l’1-2”. Els gironins són setens, empatats a 20 punts amb el Madrid, sisè classificat. “No mirem la classificació, tot just comencem la temporada i estem contents amb el nombre de punts que acumulem. L’Espanyol té moltes virtuts i ens ha obligat a fer un gran partit, sobretot al segon temps, on hem llegit millor l’escenari. Ho hem fet tot per merèixer la victòria” afegia, content amb l’actitud dels blanc-i-vermells. “La mentalitat és la clau de l'èxit i el millor que podem fer per continuar creixent és fixar-nos en nosaltres mateixos”.

“Encara no sé com, i perdíem 0-2”

D’altra banda, Rubi, ha perdut per primera vegada al RCDE Stadium. “Volia empènyer per anar a buscar el Girona, però potser hem concedit massa espais. És culpa meva, hauríem d’haver esperat una mica enrere”. El tècnic blanc-i-blau ha reconegut que els dos gols “ens han pesat molt”. “Abans del 0-1, podíem haver marcat nosaltres. Parlem d’un espai de temps molt petit, però crec que hem sortit bé. Encara no sé com, i perdíem 0-2”, finalitzava.