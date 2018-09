Eusebio Sacristán: “Més enllà dels punts i del lloc, ens ha de convèncer el rendiment”

“Els jugadors estan bé, hem pogut recuperar i descansar. Els dies són suficients perquè estiguin disponibles i estem en les mateixes condicions que el rival, així que no hi ha diferències” ha dit Eusebio, el tècnic d’un Girona que rep el Betis (22 h, BeIN LaLiga) després d’haver sumat set dels últims nou punts. “El millor de tot és que hem sigut capaços de competir contra conjunts potents i que la línia que mostrem és força regular. Més enllà dels punts que tinguem i del lloc on estiguem, ens ha de convèncer el rendiment”. L’entrenador val·lisoletà ha lloat les virtuts del Betis. “És un equip molt atrevit i gaudeix d’una gran qualitat: domina la majoria dels partits que juga. Ho haurem de compensar evitant que mostrin el seu vessant ofensiu, i volem continuar amb la capacitat de ser efectius al davant per seguir sumant de tres en tres” ha valorat, conscient que la lògica diu que els andalusos controlaran el partit. Això no implica, però, que el Girona no ho pugui fer. “Si veiem les dues propostes, ells tenen molt més els controls dels partits que nosaltres. El control entès des de la possessió. Això serà difícil d’equilibrar, però haurem de treure profit d’un dels nostres principals recursos: controlar els partits sense tenir la pilota. Ja hem demostrat que ho podem fer, sigui defensant, contraatacant o tenint-la en espais reduïts de temps però suficients per saber fer mal”. El Betis només ha guanyat un dels cinc partits disputats fins ara. “Si no té més punts és per falta d’efectivitat. Haurem d’estar atents i esperar que continuïn amb uns percentatges baixos, però això pot canviar en qualsevol moment. El que tinc clar és que treballarem de valent, això segur” ha afegit.

Eusebio ha remarcat la necessitat de continuar alimentant els números del Girona. “Ens aniria molt bé seguir sumant punts, és indubtable. Però fins que no arribem a la permanència no estarem tranquils. És molt aviat i no es poden fer números ara, malgrat que és evident que com més punts tinguem més a prop de l’objectiu estarem”. L’habilitat per canviar de sistema donarà fruits a llarg termini. “Sigui perquè ens ha convingut o perquè ens hi han obligat, estem tenint bons resultats amb aquest sistema. Si penséssim que no fos així, intentaríem plantejar un altre tipus de partit. Al final, el que volem és ser eficaços i guanyar més enllà de jugar d’una manera o de l’altra. El més intel·ligent és continuar fent servir allò que funciona i que als futbolistes els aporta tranquil·litat. Però els equips es poden moure, i saber-ho fer és un recurs que hem de tenir present. Hi haurà moltes circumstàncies al llarg del campionat, i ens anirà bé gaudir de varietats. Els futbolistes han vist que poden portar a terme altres propostes, encara que no les tinguin tan assumides” ha indicat, recalcant també la importància de les rotacions veient que diumenge el Girona viatja a Osca. “Hem de pensar en la immediatesa i al mateix temps tenir present que, al cap de dos dies i mig, jugarem un altre partit. Això ens servirà per gestionar els futbolistes de la millor manera possible. El més important sempre és el partit que tenim al davant, que és el Betis, però hem de saber que també necessitarem ser el màxim de potents possibles contra l’Osca”.

El paper de Doumbia

Eusebio també ha tingut temps de parlar de Doumbia, que va debutar jugant els últims sis minuts de l’empat a dos al Camp Nou. “Està agafant el punt físic gràcies als entrenaments, així ha viscut el període d’adaptació. Realment, és un home amb molt potencial golejador i sabem que en qualsevol moment el necessitarem. La temporada ens anirà dient si més o menys, però confiem en ell i tindrem allò que intuíem amb el seu fitxatge. És un futbolista d’àrea, com el Choco, que també ens anirà bé i s’associa i ens enriqueix amb la seva profunditat. Fins i tot, pot ser la referència en moments puntuals. Ja ha deixat les molèsties enrere i això és bona notícia. Com més competència, millor per al grup. El problema és per a mi, que haig d’escollir. Però hi haurà moments per a tothom, i això el vestidor ho sap” ha conclòs.