Eusebio Sacristán: “No vull fitxar ningú per omplir un buit de manera precipitada”

El Girona jugarà divendres contra el Llevant (19 h, BeIN LaLiga) amb l’objectiu de tallar la ratxa d'un mes de desembre en què no va guanyar a la Lliga. “Cada partit és complicat i tot està molt igualat; el Llevant està fent bé les coses i porta una bona línia en què mostra el seu potencial. Té molta qualitat i és capaç de generar ocasions i marcar gols, per això té tants punts. El respectem però continuem pensant únicament en nosaltres”, ha dit Eusebio Sacristán, que no se centra en res més que no sigui sumar un triomf. “És cert que arribem a aquest partit després de quatre partits sense guanyar, però treballem per trencar aquesta dinàmica. Sabem que, en qualsevol moment, la victòria caurà del nostre costat. Hem d’insistir i mantenir els senyals d’identitat que ens han portat fins aquí. Hem de ser sòlids i intentar fer mal gràcies al domini, aprofitant les oportunitats que tinguem”.

Amb les baixes de Mojica, Aday, Roberts, Doumbia, Planas i Pere Pons, com a mínim el Girona recupera Muniesa i s’emporta Valery, Paik i el juvenil Pachón, que s’estrena a la convocatòria. “Com que Soni té una sanció amb el Peralada, hem decidit que Pachón faci el salt. Té un perfil d’àrea i rematador que ens anirà bé; ens agrada el que hem vist tot i que no podem oblidar que és molt jove. A mesura que entreni amb nosaltres estarà més preparat per competir. Si el necessitem contra el Llevant, no tinc cap dubte que respondrà”. Sobre les absències, Eusebio ha informat que Planas i Doumbia són els que més a prop estan de reaparèixer: “Planas ha entrenat molt poc amb el grup i no ha arribat a temps; ens ho hem d’agafar amb calma. Estem a prop de recuperar-lo però hem de veure com evoluciona. Doumbia pensem tenir-lo per a la setmana que ve perquè només té un cop, però no sé si podrà jugar a la Copa o esperarem al cap de setmana a la Lliga”.

Dubte al carril esquerre

La presència de Muniesa fa que Àlex Granell pugui tornar a ocupar el mig del camp, tot i que no està del tot clar. “Granell ha jugat al carril esquerre i al mig del camp; aquesta última és la seva posició natural. L’hem fet servir a la banda com a recurs perquè estem molt afectats per les baixes i hem hagut de decidir si el mantenim allà o tirem de Muniesa o Valery, que ens ofereixen més naturalitat. Pel que fa a Valery, volem que aparegui en el moment que ho hagi de fer. Necessita passar un procés lògic de temps, i no ens desviarem. Tinc clar on jugarà Granell, però fins demà no ho sabreu”, ha confirmat.

També ha parlat dels reforços que busca Quique Cárcel en aquest mercat d’hivern. “No em preocupa que encara no hagi arribat ningú, sé que s’està treballant. El que no pot ser és que arribi algú de pressa i malament; hem de madurar i pensar-ho bé. Quan es concreti un reforç, és perquè serà la millor opció i s’han donat totes les condicions perquè així sigui. No vull fitxar ningú per omplir un buit de manera precipitada, estic tranquil i confio en la plantilla que tinc”. Eusebio no creu que cap peça bàsica abandoni el vaixell. “No em passa pel cap que ningú marxi, tothom està content i els jugadors entenen que aquí compleixen els seus objectius. Hem d’estar preparats per a qualsevol escenari, però hauria de passar alguna cosa molt grossa i que tothom acabés content”, ha dit, abans de fer públics els millors desitjos per al 2019: “Hem d’agrair tot el que tenim, que és molt bo. Entrenar en aquestes instal·lacions, fer el que ens agrada... no té preu. Espero que ens arribi el premi que mereixem, perquè estem decidits a posar-ho tot de part nostra. Volem fer una gran temporada, gaudir i fer gaudir, i mantenir-nos a Primera”, ha conclòs.