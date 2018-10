Eusebio Sacristán: “No hem guanyat però la línia de treball és bona”

“Hem d’intentar ser igual de sòlids a Montilivi que lluny de casa, on portem quatre partits sense perdre. Tenir la porteria a zero sempre ajuda i ens permetrà ser millors, perquè tindrem molta més seguretat”, ha assegurat Eusebio, content amb el punt i la imatge que el Girona ha donat a Sant Sebastià (0-0), contra la Reial Societat. “Hem fet una bona feina, el partit era molt difícil. Tots dos hem volgut guanyar i no cometre errors, i no hi ha hagut gaires ocasions”, ha valorat. Els guipuscoans, que han fet dos pals, han tingut les ocasions més perilloses durant els 90 minuts però qui ha estat a punt d’emportar-se els tres punts han estat els blanc-i-vermells. “En els darrers minuts, quan la Reial Societat ha empès i ha pogut avançar-se, hem sabut madurar el partit i gestionar els diferents moments. Fins i tot, hem pogut guanyar. Marxo amb sensacions positives perquè encara que avui no hem guanyat, la línia de treball és bona i aquest és el camí a seguir”.

El tècnic del Girona ha confirmat que Stuani no ha jugat d’inici per uns problemes musculars. “Va arribar d’un viatge llarg i, en el primer entrenament, va notar una molèstia a l’abductor. No sabíem si estaria al seu màxim nivell i ho hem gestionat de la millor manera possible. L’hem fet entrar perquè enteníem que ens podia ajudar amb la seva eficàcia. Hem intentat no carregar-lo i estic content de la seva resposta, espero poder comptar amb ell dissabte contra el Rayo”. El seu substitut, Doumbia, no ha entrat gaire en joc. “Ha intentat associar-se però no l’hem trobat, s’ha de dir que no hem tingut la pilota i això no ha ajudat. I quan l’hem tingut, la Reial defensava bé al darrere i no hi havia espais. És un jugador de nivell, aquests minuts li vindran bé per continuar creixent perquè ens ajudarà molt durant tota la temporada”. Eusebio ha parlat també de Ramalho, que ha tingut els seus primers minuts del curs després de superar una lesió. “El vaig veure amb molt ritme en l’amistós contra el Tolosa, és molt ràpid i té una concentració molt elevada. Per les característiques del partit, he cregut que era la peça adequada”, ha finalitzat Eusebio.