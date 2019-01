Eusebio Sacristán: “No hi ha res impossible, és una eliminatòria molt bonica”

“Es percep que és un partit especial i una eliminatòria molt bonica per al club i per a la ciutat. Ens ha d’omplir d’orgull ser on som i ho hem de gaudir, però hem de ser conscients de les dificultats. Això no ha de treure que el nostre entusiasme pugui ser la força que ens ha d’ajudar a passar a semifinals”, ha valorat Eusebio Sacristán, que continua creient que el Girona encara té moltes coses a dir en la Copa del Rei, que l’ha emparellat amb el Madrid en els seus primers quarts de final. “No hi ha res impossible, tot es pot aconseguir i si hem arribat fins aquí deu ser per alguna cosa. Ningú ens pot treure el fet de somiar, però hem de ser realistes perquè al davant hi ha rivals molt potents i no és gens senzill”. El val·lisoletà té al cap el derbi català. “Sabem que diumenge juguem contra el Barça i mantenim que el més important és la Lliga, volem competir en les millors condicions físicament i psicològicament. Per això esperem fer les coses bé, perquè serà un partit complicat. Esperem repartir els minuts i que puguem estar en les millors condicions possibles en els dos duels”.

Eusebio considera que el Madrid viu un dels millors moments dels últims mesos. “Va fer un partit molt complet contra el Sevilla, mostrant confiança, i aquesta ha de ser la nostra referència. En els últims anys han estat un conjunt molt poderós i hem d’estar preparats. Però estem molt il·lusionats i volem plantar-los cara”. Dominar el partit serà un al·licient. “Tractarem de fer el nostre joc i negar-los la iniciativa, però, si no podem, esperem ser forts. És un rival amb molta qualitat i haurem d’adaptar-nos al que el partit demani. Si ells s’imposen, estarem obligats a evitar que ens creïn perill i aprofitar els seus espais a l’esquena. Passi el que passi, haurem d’estar alerta”. El Girona s’agafa al fet que no té res a perdre. “El Madrid té l’exigència de guanyar la Copa i la motivació per fer-ho possible. Mentre que per a ells és una responsabilitat, per a nosaltres és una ambició per continuar creixent com a club”.

Excepte Pedro Porro, els gironins viatgen amb tot i hauran de descartar un futbolista, perquè s’emporta dinou homes, incloent-hi Valery i Paik, del Peralada. “Quan jugues tants partits seguits, s’ha de tenir una informació precisa de l’estat de cadascú i prendre decisions. Com més dies tenim per analitzar-ho tot, molt millor; perquè tindré temps per pensar i canviar alguna cosa”. Eusebio ha confirmat que Raúl Garcia pot debutar. “Està en condicions de fer-ho, però encara està coneixent els automatismes i hem de valorar si ja està capacitat o haurem d’escollir un altre jugador”, ha conclòs.