Eusebio Sacristán: “No ens hem de fer mal pensant en el que no tenim”

Eusebio Sacristán, el tècnic del Girona, no ha qualificat el partit de final però sí que ha assegurat que és molt important per al futur immediat d’un equip que podria donar un cop de puny sobre la taula respecte a la permanència. El Vila-real, l’equip que marca el descens, és a quatre punts. “Ens agradaria passar per una situació més bona, però aquesta és la que tenim i no la podem canviar. Seguirem amb el mateix positivisme per intentar sortir-ne. Guanyar-los ens pot permetre acostar-nos als números que esperem sumar per assegurar la salvació”, ha assegurat el val·lisoletà, que dona molt valor al fet de tenir la paella pel mànec. “Parlar de suposicions no ens servirà per a res, podríem estar millor però també pitjor. Dependre de nosaltres ens fa ser positius i optimistes; si donem continuïtat a tot el que fem bé, estem segurs que tindrem el premi ben aviat”.

A Montilivi, però, s’acumulen tots els mals perquè els gironins fa cinc mesos i mig que no guanyen. “No podem canviar el passat, així que ens centrem en el present desitjant tenir un futur millor. No podem incidir en les circumstàncies que ens queden enrere, ens esforcem a intentar capgirar la dinàmica. La plantilla ho entén així, i està molt compromesa. Ens donem suport els uns als altres i ha de continuar d’aquesta manera. Sentim que el nostre moment arribarà”, ha confirmat Eusebio, insistent en un discurs d’unitat que el vestidor té interioritzat. “A la plantilla la veig tranquil·la, i jo l’acompanyo. Si sentís sensacions diferents, em preocuparia més, però això no està passant. Sempre he vist el mateix, d’aquest col·lectiu, que treballa amb molta determinació i un ambient molt bo. La gent és conscient de la situació, que sabem que és difícil, però tenim confiança”.

Les expectatives que va generar el curs passat el Girona estan agreujant les pors de l’entorn, que no vol ni pensar en un possible retorn a Segona. Eusebio, però, és optimista. “A mesura que els clubs creixen, els reptes i l’exigència són més grans. No conformar-te i voler més sempre és bo i ajuda a ser millor. Però no ens hem de fer-mal pensant en el que no tenim, perquè ens frustrarà. Hem d’estar satisfets amb el nivell que ensenya l’equip, i als jugadors se’ls ha de felicitar. Volem estar més amunt del que estem, però no ens podem precipitar abans d’hora. Estem molt a prop d’aconseguir-ho i hem d’estar tots junts”, ha manifestat, abans d’intentar desgranar les possibles claus del partit contra el Vila-real. “Té jugadors amb molta qualitat i una plantilla amb molt prestigi, serà un duel directe molt difícil per a tots dos. Hem d’entendre i saber llegir tot el que passi durant els noranta minuts, perquè serà molt variable i qui es mogui millor tindrà una petita superioritat”, ha finalitzat.