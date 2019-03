Eusebio Sacristán: “Que ningú dubti que ho farem tot per guanyar”

"És indubtable que torna a ser un partit molt important. El Leganés competeix molt bé, sobretot a casa, i posa un ritme de joc molt elevat. Pellegrino ha aconseguit instal·lar aquesta intensitat i som conscients que serà difícil, però nosaltres també sabem competir i volem aprofitar les nostres virtuts", ha assegurat Eusebio Sacristán en la prèvia del partit que el Girona jugarà contra el Leganés. Després de les patacades a Montilivi, els blanc-i-vermells esperen tornar al bon camí fora de casa, on el seu rendiment és més productiu. "No tinc motius per creure que ens comportem diferent a casa que a fora, però potser els rivals ens obliguen a portar la iniciativa a casa i això ens influeix. Però, veient els últims partits a Montilivi, crec que hem tingut un bon rendiment".

Eusebio encara no ha paït la derrota al descompte contra el València (2-3). "L'anàlisi em deixa una visió més clara del que va passar, o del que podríem haver fet millor. Hem intentat corregir-ho, explicant-ho als futbolistes, perquè també en siguin conscients. Intentarem que la derrota ens serveixi per créixer, i que sigui una lliçó per al futur". Una victòria donaria tranquil·litat abans de l'aturada. "Això és el que perseguim, sí, perquè hi haurà molts dies sense futbol i voldrem estar contents. Ho farem tot per guanyar, que ningú ho dubti", ha manifestat el val·lisoletà, conscient de les dificultats de competir a Butarque. "Allà l'ambient és molt positiu, perquè l'afició els dona suport. Sabem que serà un partit intens, el Leganés no es cansa mai i tenen una capacitat física molt alta. Serà incòmode, ho hem de tenir clar. Haurem d'estar concentrats i confiats, perquè tenim els nostres recursos i els hem d'intentar aprofitar, malgrat que per moments ens facin patir".

Prohibits els càlculs

El Girona no es vol descentrar mirant els partits dels rivals. "No pensem en res més que nosaltres mateixos", ha assegurat Eusebio, que té la baixa de Raúl García. Qui el substituirà? "Tinc diferents opcions, sigui Planas o Valery. Jugar amb qualsevol dels dos són dues bones possibilitats, però també tenim Muniesa. Un dels tres sortirà d'inici, això segur". Roberts ha quedat fora per decisió tècnica. "Fins ara, a conseqüència de les baixes, no teníem gaire per escollir, però afortunadament hem recuperat jugadors i ara podem triar. Roberts ens dona coses diferents i sobretot molt desequilibri, però encara no està del tot recuperat. El volem al seu màxim nivell i espero que aquesta absència serveixi d'impuls perquè, quan torni, estigui al cent per cent".

Pere Pons complirà 200 partits defensant l'escut blanc-i-vermell. "Si ha arribat a aquesta xifra és perquè s'ho ha guanyat amb els mateixos valors que intenta transmetre el Girona. És molt intel·ligent, a escala tàctica; sempre sap el que necessitem. Lluita molt, i això és un gran actiu. Al principi no sabia ben bé què representava per al col·lectiu, però s'ha encarregat d'ensenyar-m'ho amb el pas de les jornades", ha dit Eusebio, que també ha valorat la convocatòria de Pedro Porro amb la selecció sub-21. "Estic content per ell, tots els reconeixements cap als nostres jugadors reflecteixen la bona feina del vestidor. Porro ha demostrat que té les coses clares i que vol ser important", ha acabat.