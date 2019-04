Eusebio Sacristán: “Tots junts desitgem que el Girona jugui un tercer any a Primera”

“Stuani em transmet que està bé i preparat per competir. Encara tenim un dia per decidir, però les sensacions són òptimes. Per a nosaltres, tenir-lo és important perquè ens dona moltíssimes coses en cada partit”, ha valorat, amb una rialla, Eusebio Sacristán, que ha inclòs el davanter uruguaià per al duel de demà contra l’Espanyol. “Suposa moltes coses per als seus companys, perquè tot ho fa amb sentit, ens ajuda i té una efectivitat descomunal. A més, selecciona molt bé la feina defensiva, genera incertesa als rivals, i ens fa sentir més forts”. En joc hi haurà una nova oportunitat per allunyar-se del descens, ara a cinc punts, i tornar a guanyar a Montilivi més de cinc mesos després. “Independentment del rival, que sabem que li agrada tenir la pilota i vol controlar, amb velocitat i profunditat en els seus homes d’atac, tractarem d’anar a la nostra i oferir el millor que tenim”. El tècnic del Girona, que també ha convocat Bounou –és dubte-, Juanpe i Raúl García, no ha cridat Valery, Planas ni Alcalá, per decisió tècnica. Sobre el central, que estava sent titular, ha dit que “s’ha quedat fora perquè ve de jugar dos partits seguits i pensem que, per al partit contra l’Espanyol, tenim prou garanties amb altres companys”.

Eusebio no mirà més enllà del seu propi vestidor. “Crec que, tal com he dit en altres ocasions, no podem fer res més que pensar en nosaltres. Hem de treballar i treballar, concentrar-nos bé i intentar fer el màxim de punts possibles que ens acostin al premi final. No podem tenir-hi res més, al cap; ni ens servirà pensar en els resultats dels rivals. Ens hem de guanyar la permanència per nosaltres mateixos, pels nostres mèrits”. El duel català és el tercer enfrontament en vuit dies. Hi haurà rotacions? “Tenim present els esforços que hi ha hagut en els últims partits, i valorem com està cada futbolista. El que volem és aprofitar a tothom, sigui des de l’inici o des de la banqueta. Hi ha gent cansada i amb molèsties, però el to general és molt bo i això em permet poder escollir”, ha exposat l’entrenador val·lisoletà.

El suport de Montilivi serà fonamental en aquest tram final de Lliga. “Volem que estigui al nostre costat, tots junts desitgem que el Girona jugui un tercer any a Primera”. L’afició, una vegada més, omplirà l’estadi; i també s’espera la presència de molts aficionats blanc-i-blaus. “És un orgull per aquesta terra tenir equips catalans a Primera; com més n’hi hagi, molt millor. És un partit per gaudir, però sabem que passem per un moment decisiu, on tot està en joc”. Per a Eusebio, només val guanyar. “El discurs és el mateix de sempre, mai surto a un partit pensant que no el guanyaré. I contra l’Espanyol, els punts valen igual. La mentalitat és aquesta, perquè no vull debilitar-me. Sempre pensem en positiu, sempre”, ha finalitzat.