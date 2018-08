Eusebio Sacristán: “Treballarem per tenir l’equip més fort possible”

Dolgut amb una patacada excessiva (1-4) per la predisposició vista sobre el terreny de joc, Eusebio Sacristán, l’entrenador del Girona, ha sumat la primera derrota com a entrenador blanc-i-vermell. “Ens sentim malament per com ha acabat el partit: els quatre gols, el fet de córrer darrere seu... No és només perdre els tres punts i prou, hem de fer que això ens serveixi i ser més forts i consistents. Ens queda feina si volem competir millor” ha assegurat el tècnic castellà, que ha vist com la fortuna, pràcticament per inèrcia, decantava la balança cap al costat del Madrid. “La sensació final és que ens sotmeten i no hem estat capaços de recuperar-nos. Estàvem competint bé però les accions dels penals ens han afectat, allunyant-nos de l’objectiu. Necessitàvem tenir més la pilota per descansar més i m’emprenya la imatge dels últims minuts”.

El Girona, que continua amb un punt al seu caseller, s’ha avançat gràcies al gol de Borja García, un jugador determinant per al col·lectiu gironí. “Al mig és on se sent més bé, en partits anteriors l’he situat a la banda però ara intento que estigui més a l’interior, on pot desenvolupar-se millor i és l’espai on podem treure més suc de la seva qualitat. Volem aprofitar el potencial dels nostres millors jugadors” ha valorat Eusebio, que té clar quina ha estat la jugada clau. “L’inici del segon temps ha estat molt dur, aquell penal ens ha fet molt mal. Tot el que ha anat passant ens ha afectat massa però repeteixo: hauríem d’haver tingut més la pilota”. A la primera meitat, el 2-0 ha estat més a prop que l’1-1. “Aspectes positius? Durant molts minuts hem ensenyat les nostres virtuts i el que volem ser” ha assegurat.

Eusebio ha reiterat que no vol que marxi cap dels jugadors temptats –Portu, Juanpe i Stuani- en l’última setmana de mercat. “Confio que tothom es pugui quedar amb nosaltres, són peces vitals per al nostre joc. Si marxen, haurem d’estar atents per compensar-ho. Treballarem per tenir l’equip més fort possible i això implica continuar amb el bloc de jugadors”. L’uruguaià, que no s’ha recuperat del tot de les molèsties que arrossega, ha entrat just abans de l’1-3. “Va ser un jugador clau l’any passat i aporta caràcter i personalitat, té un talent molt gran. Ja el coneixia però, ara que el tinc a prop, he descobert un futbolista molt intel·ligent i amb capacitat per associar-se i trobar el seu espai. El seu nivell és molt alt i esperem que segueixi al Girona” ha finalitzat.