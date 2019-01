Eusebio Sacristán: “Ja veurem fins on ens porta l’entusiasme”

“El Madrid té la majoria d’opcions per arribar a semifinals però nosaltres també en tenim alguna. I només per això hem d’esprémer al màxim les nostres possibilitats”, ha valorat Eusebio Sacristán, convençut que el Girona no donarà per perduda l’eliminatòria. “És un partit atractiu, i el 4-2 encaixat ens deixa alguna possibilitat de passar. Se’ns ha presentat una oportunitat històrica i ens hi agafarem amb molta il·lusió, estem disfrutant molt i pretenem oferir el millor de nosaltres mateixos. Ja veurem fins on ens porta l’entusiasme, i necessitem fer-ho al costat de l'afició. Hem d’unir forces i esbrinar si podem complir aquest somni”. Els gironins van mostrar un nivell molt alt al Santiago Bernabéu contra un Madrid ple de titulars. “Ho van donar tot, però nosaltres vam estar a un bon nivell, responent i plantant cara. El Madrid ha recuperat sensacions passades, ens esperem un rendiment molt alt. No pot ser d’una altra manera”.

Somiar és gratis. “No estaria malament arribar fins als últims minuts amb opcions, per què no? Tot i que treballarem per tenir les millors opcions possibles”. Eusebio, com sempre ha defensat, només té paraules positives pel que està significant la Copa per al Girona. “Tot el que ha generat aquesta competició ha sigut positiu per a nosaltres, tot. I encara no estem morts, així que haurem d’esperar per fer una anàlisi. És veritat que hem tingut alguna lesió amb què no comptàvem, però en global podem estar contents”. A la Lliga, però, la davallada és evident. “Sabem que si no obtenim resultats positius, els rivals fan la feina que els toca fer. No podem pensar en els altres i sí en el que nosaltres podem fer. Últimament no tenim bons registres i ens hem de centrar en això. La classificació s’està comprimint, però no podem fer res més sinó continuar treballant per aconseguir una situació més bona”.

El Girona ha fitxat Maxi Villa, que la temporada passada va estar cedit al Peralada i va debutar a la Copa amb Pablo Machín, per al filial. “Arriba aquí perquè l’hem deixat una mica coix amb les nostres necessitats. Però si l'hem de cridar ja hem demostrat que comptem amb els nois, i que ells responen a la perfecció”. Preguntat sobre si espera un regal en forma de fitxatge l’últim dia del mercat d'hivern, Eusebio ha respost: “El regal l’esperem fer nosaltres a l’afició, perquè volem jugar les semifinals. Els hem d’enganxar i generar un ambient, mitjançant el nostre joc, amb què els fem disfrutar. Entre tots haurem de treure forces addicionals, i així les semifinals seran més a prop”. El val·lisoletà no donarà la llista de convocats fins demà, després de l'últim entrenament.