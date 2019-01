Eusebio Sacristán: “Viatjarem a Madrid amb la intenció de passar l’eliminatòria”

El Girona ha ofert una actuació brillant contra l’Atlètic, un fet que Eusebio ha aplaudit a la sala de premsa. “Estic molt content perquè, tot i que ells han dominat durant algunes estones, hem capgirat la situació, hem empatat i podíem haver remuntat. Qualsevol hauria pogut endur-se el triomf però em queda un molt bon sabor de boca perquè la nostra competitivitat és fantàstica. Viatjarem a Madrid amb la intenció de passar l’eliminatòria, tot i que sabem que serà complicat”, ha valorat Eusebio, conscient que la majoria dels titulars no havien comptat, fins ara, amb gaires minuts. “Hi havia molts jugadors que no han participat molt, però avui han ofert un gran rendiment. El partit ens reforça la idea de grup, tothom té la seva oportunitat i això és una gran notícia, perquè ens farà millors”.

El val·lisoletà ha defensat Doumbia, negat amb el gol. “Ha fet el que millor sap fer: estar al lloc oportú per marcar gol. Avui no ha marcat, però ha generat i ha tingut ocasions per fer-ho. El vam fitxar precisament per això, perquè ens ajudi amb la seva experiència. Feia molt temps que estava aturat i tot just torna d’una lesió, així que tampoc era fàcil per ell”. Qui s’ha tret un pes de sobre és Lozano, l’autor de l’empat. “Té unes condicions que ens venen molt bé, l’utilitzem perquè ens dona molta profunditat però li està faltant efectivitat. Avui, ha fet un primer pas per millorar els seus números i agafar confiança”, ha dit Eusebio.

L’actuació de Valery ha tornat a obrir el debat del futur al carril esquerre. “Totes les decisions que prenc van en funció del que tenim en aquell moment i de les actuacions que els futbolistes mostren sobre la gespa. Valery ha jugat un gran partit, però el que ha fet Granell al carril també ha estat bo per al col·lectiu. Només té 19 anys i d’aquí a tres dies tornem a tenir partit; això ho hem de valorar. No se li pot donar tot el pes, però sabem que ens pot ajudar quan li demanem”, ha confessat Eusebio que, per primera vegada, ha deixat oberta la possibilitat que no arribi cap cara nova. “La informació ens serveix per analitzar millor totes les circumstàncies, hem de tenir paciència. Ramalho respon al carril, Valery també... Si arriba algú, ha de millorar el que ja hi ha a la plantilla. Si no trobem ningú així, qui sap... Estic veient que el grup és molt bo, els nanos del planter també són vàlids i que, de mica en mica, començarem a recuperar els jugadors lesionats”, ha conclòs.